De Kinderen van Ruinerwold krijgt onverwachte wending

Ook de laatste (reguliere) aflevering van de documentaireserie van De Kinderen van Ruinerwold bezorgde kijkers gisteravond kippenvel. Na afloop vertelde Corinne Jeekel, advocate van de vier oudste kinderen, in Op1 dat zij een rechtszaak tegen hun vader starten.

Gruwelijk en prachtig tegelijk. Zo noemen kijkers de laatste aflevering van De Kinderen van Ruinerwold (1,3 miljoen kijkers). Ze geven de maakster van de docu, Jessica Villerius, alle credits. Villerius, die de vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D. al sinds 2019 volgt, bracht op een „uiterst integere wijze” het verhaal in beeld, zo oordelen kijkers.

De aflevering kreeg aan het eind nog een onverwachte wending. In beeld verschijnt dan de tekst: Vanmiddag liet een van de jongste kinderen weten: ‘Ook in mijn ervaring heeft mijn vader te veel dingen gedaan die niet te rechtvaardigen zijn. Ik woon daarom sinds kort niet meer bij hem’.

Kinderen van Ruinerwold starten rechtszaak

Van D. wordt ervan beschuldigd dat hij zes van zijn negen kinderen tien jaar tegen hun wil heeft vastgehouden. Het gezin woonde op een afgelegen boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold. In oktober 2019 kwam de zaak aan het licht, waarna het wereldnieuws werd. Van D. zou wachten op het Einde der Tijden. De rechter oordeelde eerder dat de vader van het gezin volgens de rechter niet terecht kan staan, omdat zijn gezondheid dat niet toestaat. Maar de vier oudste kinderen starten nu een civiele rechtszaak tegen hun vader, zei hun advocate Corinne Jeekel gisteravond in Op1.

„De gerechtigheid, de erkenning. Dat is wat ze van meet af aan hebben gewild”, zei advocate Jeekel. „Dat er een rechterlijk oordeel komt over wat er allemaal niet deugde.” De vier hopen dat de rechter in deze zaak toch vaststelt dat de vader onrechtmatig heeft gehandeld. Eind volgende week kan hij een dagvaarding verwachten, zei Jeekel.



Corinne Jeekel begint namens de oudste vier kinderen een civiele rechtszaak tegen Gerrit Jan van D. Eind volgende week kan hij een dagvaarding verwachten. ‘’het kan niet zo zijn dat dit zonder een rechterlijk oordeel voorbij gaat.’’ #Op1 pic.twitter.com/HPxWLPVdYx — Op1 (@op1npo) April 14, 2021

Reacties op Twitter

Ondertussen raken mensen op Twitter niet uitgepraat over de afleveringen.



Zullen we trouwens allemaal ons petje afnemen voor (in ieder geval) de oudste kinderen van #ruinerwold? Zoveel meemaken en dan zoveel empathisch vermogen hebben. Niet bitter of koud maar lief openminded, heel bijzonder. #mpo1 — Kim Kluijtmans (@KimKluijtmans) April 7, 2021



Hartverwarmend om elke aflevering te zien hoe respectvol en rustig de vier oudste kinderen met elkaar omgaan.

Mede daarom is #ruinerwold gruwelijke én prachtige televisie tegelijk geworden.

Dank Jessica Villerius voor deze puike serie. #op1npo pic.twitter.com/pQUdXhUdsS — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉 (@marcelbar8) April 14, 2021



#Ruinerwold Een groot compliment voor de documentairemaakster. Op uiterst integere wijze gemaakt. 'De werkelijkheid is erger dan de fictie' En wat een machteloosheid dat het recht zijn loop niet kent in deze zaak. Het ga jullie goed, 'kinderen' !! — Aart van den Berg (@aart64) April 14, 2021



Heel moedig dat Shin als oudste kind van #dekinderenvanruinerwold de schuld terug legt bij de vader. Shin begrenst. Voor het hele systeem. Omdat vader dat niet deed waar het moest. En wel deed waar het niet moest. #ruinerwold — Jennifer Elders (@jennifer_elders) April 14, 2021



Echt bizar en krankzinnig dat zo’n idioot vrij uitgaat na al deze ellende die hij heeft aangericht. Het kippenvel loopt je over de rug bij alle verhalen. #kinderenvanRuinerwold #ruinerwold — HullieJ94 (@HullieJ) April 14, 2021

Extra aflevering van De Kinderen van Ruinerwold

Vanavond verschijnt er online nog een extra aflevering van De Kinderen van Ruinerwold. Die gaat over de vlucht van de drie oudste kinderen. Het zijn gesprekken die te lang waren voor de serie, maar die maakster Villerius alsnog graag wil delen. De aflevering is vanaf 20.00 uur te zien via NPO Start.

Deze week werd ook bekend dat er een stichting voor de kinderen van het gezin uit Ruinerwold opgericht om hen financieel een steuntje in de rug te kunnen geven.

De serie De Kinderen van Ruinerwold is terug te kijken via NPO Start.