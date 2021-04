Foutje: TikTokker zet per ongeluk verkeerde tatoeage

Wat is er nou geweldiger in de wereld dan je eigen kind(eren)? De meeste ouders zijn gek op hun kroost en doen er alles aan om ze voor altijd te herinneren. Van (digitale) plakboeken vol foto’s van het knapste kind op aarde tot een tatoeage om je nageslacht voor altijd te herinneren.

Je kunt gaan voor de naam of geboortedatum van je nakomelingen, maar je kunt ook voor iets veel persoonlijkers gaan. Zo kun je een tekening van je kind laten tatoeëren. Met het kunstwerk van je zoon of dochter kun je altijd opscheppen en zo wordt je je leven lang herinnerd aan die zoete kindertijd. Maar dan moet je wel de juiste tekening laten vereeuwigen door de tattoo artist.

Zinloze tatoeages

Op TikTok vroeg gebruiker @pigeonsandfries naar de kunstwerken op de lichamen van volgers. En dan vooral of mensen hun meest ‘zinloze’ tatoeages. Je weet wel, die dansende banaan die je liet zetten toen je op feestvakantie was in Zuid-Spanje, initialen van mannen of de tribal op je onderrug omdat het destijds zo hip was.

TikTokker @th3victorygarden besloot te reageren met het kunstwerk op de binnenkant van haar linker bovenarm. In de video rolt ze haar mouw naar boven en laat ze de tekening van haar zoon zien. Althans, dat dacht ze toen ze de tekening op haar arm liet zetten. Op de video is een kleurig kunstwerk te zien van iets dat op een spook tussen de palmbomen lijkt.

‘Vriendje van mijn zoon’

Enigszins beschaamd zegt de eigenaresse van de inkt: „Het vriendje van mijn zoon heeft dit getekend.” Dan laat ze een kleine stilte vallen. „Ik dacht dat mijn zoon dit had getekend.” Wellicht zit er een glansrijke carrière in voor de echte kunstenaar.

Of de niet-zo-trotse drager van de tatoeage binnenkort een afspraak heeft voor een zogenoemde cover up, waardoor je de tatoeage niet meer herkend, is niet bekend.