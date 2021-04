De Jonge over 5-stappenplan: ‘Sneller als het kan maar langzamer als het moet’

Demissionair premier Rutte en minister De Jonge praatten Nederland bij over de laatste stand van coronazaken. Hugo de Jonge lichtte het openingsplan toe, bestaande uit vijf stappen, ook wel „de route naar de zomer”.

Tijdens de persconferentie, waarover vanochtend al druk werd gespeculeerd, lag de nadruk „op de spagaat waarin we zitten.” Het geduld dat afneemt en de emoties die toenemen, en hoe moeilijk we het vinden ons aan de maatregelen te houden. Maar we mogen de werkelijkheid niet uit het oog verliezen, benadrukte Rutte. „Dat het einde echt in zicht is.”

Openingsplan De Jonge

Er komen pas nieuwe versoepelingen van de coronaregels als de piek van de derde coronagolf, waar Nederland nu in zit, voorbij is. Dat zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge op de persconferentie over corona. Daarbij wordt dagelijks gekeken naar het aantal ziekenhuisopnames.

Hij schetst „de route naar de zomer in vijf stappen, waardoor we beetje bij beetje de samenleving kunnen openen.”

De eerste stap kunnen we bijna zetten, vertelt De Jonge vanachter z’n lichtblauwe ‘wassen, afstand en testen’-desk. „Die kunnen we zetten als we zien dat we over de piek van de derde golf heen raken.”

Stap een en twee nemen we behoedzaam, benadrukt hij. „Veel mensen zijn nog altijd besmettelijk en liggen in het ziekenhuis. We zitten nog steeds op het hoogste risiconiveau.”

De eerste stap zal meteen een mooie stap zijn, voor velen. Einde avondklok, einde aan één persoon max thuis, meer mensen in winkels. Deze eerste versoepelingen worden op 28 april verwacht, maar volgens Rutte is dat „geen harde datum”. „We besluiten volgende week of het kan, en als het niet kan doen we het niet.” Maar het biedt zeker perspectief. „We zouden het niet opschrijven als we niet zouden denken dan het wel mogelijk zou zijn. Maar het moet wel verantwoord zijn.”

Tweede stap

De Jonge vervolgt zijn verhaal met de tweede stap. Een stap waar bijvoorbeeld dierenparken weer open kunnen, evenals de sportscholen. „Een versoepeling met speciale aandacht voor sport.”

Nog meer stappen

En zo gaat het net zo lang door met de stappen, dus stap drie, vier en vijf, „tot alleen de basismaatregelen nog over zijn.” Over de snelheid van de stappen zegt hij dit: „we doen het sneller als het kan, maar langzamer als het moet.” Tot 7 juli wordt de samenleving geleidelijk steeds verder geopend. Zo hoopt het kabinet dat op 26 mei de restaurants weer open kunnen, en per 16 juni evenementen weer mogelijk zijn. Per 7 juli kan het thuisbezoek worden versoepeld tot 6 à 8 personen per dag. Op een nog nader te bepalen datum kan Nederland „terugkeren naar normaal”.

Onvoorspelbaar virus

AstraZeneca

Over het veelbesproken AstraZeneca is hij kort. „Het is veilig te gebruiken voor zestigplussers en voor jongeren hebben we andere vaccins.”

Over Janssen

Het nieuws van vandaag stelt ons „voor nieuwe vragen”, zegt De Jonge. „Die kunnen vandaag niet beantwoord worden. Het effect van dat besluit zal komende tijd moeten blijken.”

Hij kan nog niet zeggen of er vanaf aanstaande donderdag geprikt kan gaan worden met de 80.000 Janssen-vaccins die al in Nederland zijn. „Daar kan ik nu nog geen uitsluitsel over geven.” Hij wil adviezen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Europees Medicijn Agentschap (EMA) afwachten, voordat hij besluit of de prikafspraken door kunnen gaan.

‘Afzien’

Er komen betere tijden aan. „In de tweede helft van mei hebben alle mensen ouder dan 60 en mensen met een gezondheid met een verhoogd risico het eerste vaccin gehad. Het zorgt ervoor dat het virus minder ruimte kan nemen. Daarom durven we het aan om een aantal maatregelen straks los te laten.”

Hij benoemt het feit dat er veel mensen zijn die het heel zwaar hebben met angsten voor het virus en veel mensen die het zwaar hebben met de maatregelen tegen dat virus. „Afzien is het.” Ook benoemt hij hoe zwaar de weg weegt die we al in de benen hebben. „De verpleger die dubbele diensten draait, de ondernemer die zo graag wil dat haar zaak weer open kan. Laten we elkaar helpen bij het zetten van die laatste stappen, dan halen we die eindstreep.”