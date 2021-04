Racoon mag Fieldlab-concert geven in de Brabanthallen

Racoon mag op 7 mei een Fieldlab-concert geven in de Brabanthallen in Den Bosch. Dat maakte de band vandaag bekend op haar website. Er zijn 3.500 kaartjes beschikbaar.

Bezoekers hoeven tijdens het concert geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Ze moeten wel van tevoren negatief getest zijn op het coronavirus. En er wordt gevraagd of ze mee willen doen aan een onderzoek rond het evenement, dat gaat over mogelijke verspreiding van het virus.

Racoon kan niet wachten

„Wij hebben er heel veel zin in om na meer dan een jaar weer voor een groot publiek te spelen. Te gek dat we op deze manier 3.500 fans weer een mooie concertavond kunnen bezorgen”, laat Racoon weten. „Dit wordt de eerste grote show sinds het verschijnen van onze nieuwe singles en we kunnen niet wachten om jullie een volledige concertavond te bezorgen.”

Fans kunnen donderdag een kaartje bemachtigen vanaf 10.00 uur via de site van MAINSTAGE.