Bridget Maasland had liever déze (ietwat pijnlijke) naam gehad

Bridget Maasland onthult in de tweede aflevering van haar eigen podcast dat ze liever een andere naam had gehad. ‘Bridget’ vond ze vroeger namelijk zo’n Engelse moeilijke naam. De 46-jarige presentatrice had liever Monique geheten. Dat levert de nodige hilariteit op, gezien al het gedoe rondom haar, André Hazes en Monique Westenberg.

Bridget Maasland besloot onlangs een eigen podcast te beginnen, genaamd Bridget and Friends. Ze maakt deze samen met haar vriendinnen en RTL Boulevard-collega’s Justine Marcella en Clarice Stenger.

Bridget onthult

Vandaag deelt Bridget alvast een klein stukje uit aflevering twee van haar podcast. „Ik wilde eigenlijk ook anders heten”, zegt ze. „Ik durf het bijna niet te zeggen hoe ik eigenlijk wilde heten, maar dat komt doordat er veel is gebeurd met die naam. Maar ik wilde eigenlijk Monique heten.”

Die onthulling maakt Justine en Clarice ontzettend hard aan het lachen. „Dan had leven er heel anders uit gezien. Dan was je nu gewoon in de steek gelaten en niet vorig jaar”, lacht Clarice. Daarmee doelt ze natuurlijk op het feit dat André Hazes onlangs Monique Westenberg heeft verlaten.

Inmiddels droomt Bridget er al niet meer van om de naam Monique Maasland op haar paspoort te hebben staan. „Nu ben ik intens blij dat ik zo’n mooie Engelse naam heb.”



Relaties

Bridget en André hadden vorig jaar een kortstondige relatie met elkaar. André had Monique Westenberg, de moeder van zijn kind, daarvoor verlaten. Maar niet lang daarna koos André toch weer voor Monique en vroeg hij haar ten huwelijk. Inmiddels is de zanger daar ook weer op terug gekomen: hij heeft nu een relatie met Sarah van Soelen.