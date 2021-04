Rutte: Mensen in ziekenhuis lopen op hun tandvlees, maar einde in zicht

Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge gaven weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Hierin presenteerden ze een stappenplan met de volgorde van de beoogde versoepelingen. Zo gaat de buitenschoolse opvang volgende week maandag weer open.

„Mensen in het ziekenhuis lopen op hun tandvlees”, zegt Rutte. De premier vertelt over ‘herkenbaar’ beeld van een ziekenhuismedewerker die op social media plaatste in twee werelden te hebben geleefd: „De wereld buiten en binnen het ziekenhuis. Buiten het ziekenhuis vooral mensen die zich aan het verheugen waren op terrassen en concerten. Terwijl binnen het ziekenhuis iedereen bezig is met opvang derde golf en code zwart. Het moment dat alle ziekenhuizen uiteindelijk ‘nee’ moeten verkopen.”

Einde in zicht

Overal nemen de problemen toe volgens Rutte. „We hebben allemaal onze eigen corona-werkelijkheid. En het wordt lastiger en lastiger die met elkaar te verenigen. Ons geduld neemt af en de emoties lopen op. De beperkingen in het dagelijks leven gaan steeds meer knellen en dus wordt het steeds moeilijker ons aan de maatregelen te houden.” Rutte noemt dat volkomen begrijpelijk.

Maar het einde is volgens Rutte echt in zicht.

Over piek heen

Volgens Rutte komen er versoepelingen aan als we over de piek van de derde coronagolf zijn. „Om op dat moment voorbereid te kunnen zijn is er hard gewerkt aan een openingsplan.” Hugo de Jonge zal daar meer over vertellen.

De premier heeft het ook over de beruchte datum 21 april. Die datum was naar voren geschoven als dag dat er mogelijk versoepelingen aan zouden kunnen komen. Zo was afgelopen week uitgelekt dat de terrassen die datum misschien zouden openen. Maar al snel daarna werden de verwachtingen getemperd. „Het is ongelukkig dat die datum voortijdig naar buiten is gekomen en een eigen leven is gaan leiden. 21 april komt gewoon echt te vroeg”, aldus Rutte.

Mogelijk komen er 28 april wel versoepelingen aan. Maar Rutte benadrukt dat het een mogelijk datum is. Volgende week dinsdag beslist het kabinet hier definitief over. Mogelijke versoepelingen zijn het beëindigen van de avondklok, het advies om twee mensen per dag thuis uit te nodig in plaats van één, het openen van de terrassen en een verruiming voor winkels.

Verder vertelt Rutte, zoals verwacht, dat de enige versoepeling is dat de buitenschoolse opvang opengaat. Hij snapt dat mensen deze enige versoepeling „ongelofelijk teleurstellend” vinden.