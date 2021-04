Ruinerwold-vader Gerrit-Jan van D. krijgt flinke geldsom terug

‘Ruinerwold-vader’ Gerrit-Jan van D. krijgt een flinke geldsom terug van het Openbaar Ministerie (OM). Het gaat om een bedrag dat eerder in beslag is genomen.

Toen de politie in oktober 2019 een inval deed op de boerderij in het Drentse Ruinerwold, werd ook een grote hoeveelheid aan contact geld gevonden. Het ging om 97.000 euro, dat de politie in beslag nam.

Gerrit-Jan van D. woonde met zes van zijn negen kinderen in Ruinerwold, afgesloten van de buitenwereld. Hij werd verdacht van mishandeling en vrijheidsberoving van al zijn kinderen en seksueel misbruik van twee van hen.

Omdat hij vanwege zijn herseninfarct niet in staat is terecht te staan, is het ‘strafvorderlijke belang’ komen te vervallen. Het geldbedrag krijgt hij nu ook terug, meldt het Dagblad van het Noorden en bevestigt ook het OM.

Witwassen

Van D. is ook verdacht geweest van witwassen, maar het geld zou afkomstig zijn van legale transacties. Het OM hield het geld echter, omdat de kinderen van Van D. een schadevergoeding zouden kunnen krijgen. Maar dat is nu niet meer mogelijk. „Het strafvorderlijke belang van inbeslagname van die gelden is komen te vervallen door de uitspraak van de rechtbank”, laat een woordvoerder van het OM weten.

Kinderen van Ruinerwold

De vier oudste kinderen waren de afgelopen vier weken te zien in de documentaire De Kinderen van Ruinerwold. Deze docu bezorgde veel kijkers kippenvel. Gisteravond zei de advocate van de oudste vier kinderen in Op1 dat de oudste vier een civiele procedure starten. „De kinderen willen erkenning dat dit niet deugt”, zei advocate Corinne Jekel.



Corinne Jeekel begint namens de oudste vier kinderen een civiele rechtszaak tegen Gerrit Jan van D. Eind volgende week kan hij een dagvaarding verwachten. ‘’het kan niet zo zijn dat dit zonder een rechterlijk oordeel voorbij gaat.’’ #Op1 pic.twitter.com/HPxWLPVdYx — Op1 (@op1npo) April 14, 2021

Vanavond verschijnt er online nog een extra aflevering van De Kinderen van Ruinerwold. Die gaat over de vlucht van de drie oudste kinderen. Het zijn gesprekken die te lang waren voor de serie, maar die maakster Jessica Villerius alsnog graag wil delen. De aflevering is vanaf 20.00 uur te zien via NPO Start. Edino en Israël, twee van de oudste kinderen, zijn vanavond ook te gast in De Vooravond. Edino verliet het gezin in 2010, Israël liep in oktober 2019 van de boerderij weg. Ze vertellen wat voor impact de docu-reeks op hen heeft gehad.

Stichting

Deze week werd ook bekend dat er een stichting voor de kinderen van het gezin uit Ruinerwold opgericht om hen financieel een steuntje in de rug te kunnen geven.