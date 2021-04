Petitie AMBER Alert massaal ondertekend na sms’je, politie verbaasd over actie

De politie is verbaasd over een actie van AMBER Alert. Gisterochtend stuurde het waarschuwingssysteem namelijk een sms’je naar al haar gebruikers. Daarin stond de vraag of mensen de petitie wilden ondertekenen die moet voorkomen dat de samenwerking tussen AMBER Alert en de politie stopt. „Hier is het systeem niet voor bedoeld”, aldus de politie. Maar het werkte wel: de petitie is inmiddels 60.000 keer ondertekend.

AMBER Alert is bedoeld voor het opsporen van vermiste kinderen. Dit gebeurt in samenwerking met de politie. Maar die samenwerking stopt 22 juli dit jaar. In plaats daarvan gaat de politie het onder de aandacht brengen van vermiste kinderen doen met Burgernet. Dat is een samenwerkingsverband van gemeenten, marechaussee, politie en veiligheidsregio’s.

AMBER Alert moet stoppen

De politie kondigde vorig week aan te stoppen met AMBER Alert, tot grote verrassing van de organisatie zelf. Reden hiervan is onder meer dat de overeenkomst niet op de juiste manier was uitbesteed. De politie betaalde ook 875.000 euro per jaar, terwijl het systeem zo’n twee keer per jaar werd ingezet voor grote zoekacties. Regionaal wordt het systeem gemiddeld twintig keer per jaar gebruikt.

Volgens de politie heeft de verandering geen invloed op de opsporing van vermiste kinderen, omdat AMBER Alert maar twee keer per jaar werd ingezet. Het ministerie van Justitie denkt dat berichten over vermissingen herkenbaarder worden als ze allemaal onder één systeem komen te vallen: Burgernet, dat ook gebruik maakt van burgerparticipatie.

Uiteindelijk besloot de politie zelf een dergelijk systeem in het leven te roepen dat gebruikt kan worden bij vermiste mensen. Maar AMBER Alert was hier niet blij mee. „Het hele netwerk houdt op te bestaan. En dat zonder enig overleg”, zei medeoprichter Frank Hoen tegen NU.nl. Burgernet heeft volgens Hoen ook niet zo’n grote naamsbekendheid als AMBER Alert en is veel kleiner en werkt niet in het buitenland.

Petitie #RedAMBERAlert

De organisatie vindt dat de opsporing van vermiste kinderen in levensgevaar hiermee in gedrang komt. De organisatie liet het hier niet bij zitten en startte een petitie en de hashtag #RedAMBERAlert. Om meer handtekeningen te krijgen, werd de volgende sms gestuurd naar alle gebruikers:

„U bent aangemeld voor AMBER Alert om mee te helpen zoeken naar vermiste kinderen. De Politie gaat stoppen met AMBER Alert in Nederland. Samen hebben wij meer dan 1000 kinderen gered. Zorg dat AMBER Alert kinderlevens blijft redden.”



Zo’n nood-sms zie je niet over het hoofd. #RedAMBERAlert pic.twitter.com/JRO9r0yDLV — Jolande vander Graaf (@JolandevdGraaf) April 15, 2021

De actie werkte ook nog, want inmiddels hebben ruim 60.000 mensen de petitie ondertekend. Voordat de sms werd verstuurd, stond de teller nog op 20.000. „Een prachtig resultaat”, volgens Frank Hoen. „Met deze eenmalige sms-oproep zijn we dicht bij ons doel gebleven: we willen het levensreddende systeem immers ook voor de komende jaren in stand houden. Veel landgenoten staan achter ons en dat doet goed.”



Vanochtend hebben we een SMS actie gestart waarin we oproepen om onze petitie te tekenen. Dankzij jullie massale steun hebben we 40.000 ondertekeningen gehaald! Alvast ontzettend bedankt voor jullie steun! 🧡 — AMBER Alert NL (@AMBER_Alert_NL) April 15, 2021 Politie niet blij actie AMBER Alert De politie liet weten verbaasd te zijn over de sms die de organisatie gisterochtend verstuurde. „Meestal stuurt de organisatie alleen op verzoek van de politie een AMBER Alert. Maar het waarschuwingssysteem van de organisatie, Netpresenter, is in eigen beheer en kan zelf berichten versturen." Volgens de woordvoerder kreeg de politie veel reacties van boze gebruikers die zo'n sms'je niet hadden verwacht. De politie onderneemt nu verder geen stappen tegen AMBER Alert en hoopt dat een terechtwijzing genoeg is.

„We hebben geen regels overtreden met het versturen van de sms en hebben het getoetst aan de telecomwetgeving”, zegt Frank Hoen. „Het bericht is gestuurd naar mensen die zich hebben aangemeld bij ons.”

Kamer is kritisch over stopzetten

Een meerderheid van de Kamer is kritisch over het stoppen van de samenwerking tussen politie en AMBER Alert. Ze zijn bang dat meldingen over vermiste of ontvoerde kinderen bij Burgernet verloren raken in de berichtenstroom over allerlei andere onderwerpen.