Twaalf van de 29 bewoners van een verpleeghuis voor dementerende ouderen in het Gelderse Wehl zijn besmet geraakt met het coronavirus. Dat is opvallend, omdat alle bewoners al zijn gevaccineerd. Wel hebben de bewoners milde klachten. Zij worden nu gescheiden van de andere bewoners van het tehuis verzorgd.

Vrijwel alle bewoners zijn al volledig gevaccineerd, meldt een woordvoerder. Enkele bewoners hebben alleen nog de eerste prik ontvangen. De mensen die al volledig gevaccineerd zijn, kregen de laatste prik ruim twee weken geleden.

Toen het virus eenmaal in het verpleeghuis ‘aanwezig’ was, raakten twaalf bewoners binnen korte tijd besmet. Volgens specialist ouderengeneeskunde Marco Repko laat deze uitbraak zien dat je het virus nog steeds kunt overdragen, zelfs als je gevaccineerd bent.

Milde klachten, maar klein hoestje ‘kan laatste druppel zijn’

Besmettingen onder gevaccineerde bewoners van verpleeghuizen komen vaker voor, laat de woordvoerder weten. Maar naar zijn weten is dit de grootste corona-uitbraak onder gevaccineerde bewoners van tehuizen tot nu toe. Dat betekent echter niet dat het niet gebeurt. „Niet alle verpleeghuizen brengen dit soort informatie naar buiten. Wij hebben besloten dat wel te doen, juist om te laten zien dat het nodig blijft je aan de maatregelen te houden.”

De ouderen zijn kwetsbaar, dus zelfs relatief onschuldige klachten kunnen gevaarlijk zijn. Een klein hoestje kan bijvoorbeeld „net de laatste druppel zijn” voor de gezondheid van de deze mensen, meldt de woordvoerder. „Bovendien gaat het om mensen die ook niet meer goed kunnen aangeven waar ze precies last van hebben. We merken dat ze een beetje hoesten, maar we weten niet of ze bijvoorbeeld ook last hebben van hun keel.” De GGD onderzoekt of de uitbraak in het verpleeghuis is veroorzaakt doordat het om een extra besmettelijke variant van het virus gaat.



Epidemioloog: ‘Iemand kan na vaccinatie besmet raken’

Zelfs als je gevaccineerd bent, kun je het virus dus nog oplopen. Daar wijst epidemioloog aan het LUMC, Frits Rosendaal, op. „Het is niet zo dat je een soort afweerschild voor je hebt, dat virus komt alsnog gewoon je neus in.” Wel ben je door het vaccin beschermd tegen een ernstig ziekteverloop. Maar pas als iedereen geprikt is, zijn we mogelijk van het virus af. „Tot die tijd blijft het heel belangrijk om je aan de maatregelen te houden.”

Daarnaast is het belangrijk voor verpleeghuizen om corona-uitbraken onder gevaccineerde bewoners altijd te melden, zegt Rosendaal. Ouderen in verpleeghuizen hebben het vaccin van Pfizer/BioNTech gehad, legt hij uit. Met dat vaccin zijn, net als met andere vaccins, zogenoemde trials gedaan om te kijken hoe goed het vaccin beschermt. „Aan die trials hebben wel oude mensen meegedaan, maar niet de alleroudsten”, zegt Rosendaal. „Iemand van 95 met dementie is simpelweg te fragiel om aan zoiets mee te doen.” Meer informatie over wat het virus doet na inenting bij zo iemand is volgens hem dus „heel waardevol”.