Ondergedoken Lale Gül bij Beau: verbroken familiecontact en inbox-geweren

Schrijfster Lale Gül vertelde gisteren in de talkshow van Beau van Erven Dorens over het verbroken contact met haar familie en de geweren in haar inbox. Haar optreden oogst bewondering op Twitter.

Schrijfster Lale Gül was gisteren te gast bij Beau. De afgelopen weken heeft ze een stortvloed aan bedreigingen over zich heen gekregen na het verschijnen van haar roman ‘Ik ga leven’. Maar er is ook veel steun, onder andere van burgemeester Halsema, en lof, onder andere van Wilders. Ze zit intussen ondergedoken en wanneer ze bijvoorbeeld naar een boekenwinkel gaat om te signeren, kondigt ze haar komst niet aan, ‘in verband met de veiligheid’.



Deze zin laat tot u doordringen: 'Ivm de veiligheid kondigen we m'n komst niet aan, sorry!' #lalegul https://t.co/mw13BzEgG7 — Afshin Ellian (@AfshinEllian1) April 9, 2021

Lale Gül bij Beau

„Het gaat met ups en downs”, beantwoordt schrijfster Lale Gül de openingsvraag van Beau. De De downs hebben alles te maken met de bedreigingen aan haar digitale adres. „Ik krijg geweren in mijn inbox.” Beau schrikt van de geweren en haalt ze erbij.

Hij vraagt wat de bedreigers als tekst bij de geweren zetten. Gül: „Pas maar op, ik kan niet wachten tot ik je zie en dat ik je altijd over mijn schouder moet kijken. Dat ze overal spionnen in Amsterdam hebben.” Een diepe zucht van Beau. „Heb je vriendinnen?” vraagt hij met bijna vaderlijke bezorgdheid. Een kleine zucht van verlichting nu uit de mond van Lale Gül. „Gelukkig wel.”

Lale Gül over familie

Beau vraagt haar naar het contact met haar familie. „We hebben inmiddels al het contact verbroken”, zegt Gül over de band met haar familie. Ze verwijst naar de uitspraak van Wilders, „hij is een begrip in de islamitische gemeenschap, dus als die jou prijst, kan dat niet anders dan dat je superfout bent.”

Haar ouders hebben haar boek niet gelezen vanwege de taalbarrière, maar horen er wel van alles over in hun omgeving. Haar moeder werd er ziek van, vertelt Gül, „mijn zusje heeft me gesmeekt te stoppen.” Ook haar broertje, dat haar eerst nog verdedigde, zei op een gegeven moment dat ze te ver ging, „met je interviews overal, je moet ermee ophouden, ik sta niet meer achter de inhoud, zei hij.”

Beau vraagt waarom ze er wel weer zit vanavond. „Ik heb een paar keer geroepen ‘ik kap ermee’, maar dan winnen zij. Het is juist zaak om verder te gaan en om mensen te blijven inspireren en kracht blijven geven.”



Ik hoop dat @AmsterdamLale gehoor vindt, islamitische jongeren inspireert en verlichting brengt. Geef svp niet op, neem af en toe adempauze en verzamel goede mensen om je heen die oprecht het beste met je voor hebben! Succes! — Costa (@C05T4) April 15, 2021

Op social media reageren veel mensen vol bewondering. „Zo kalm en beheerst als ze vertelt wat haar is overkomen, is bewonderenswaardig. Iedereen moet in vrijheid keuzes kunnen maken”, reageert iemand. Ze is niet de enige. „Ik hoop dat je gehoor vindt, islamitische jongeren inspireert en verlichting brengt. Geef svp niet op, neem af en toe adempauze en verzamel goede mensen om je heen die oprecht het beste met je voor hebben!”



TOP! — ⚓ 𝘿𝙪𝙩𝙘𝙝 𝙏𝙬𝙚𝙚𝙥 (@TweepDutch) April 15, 2021

Boek Lale Gül: Ik ga leven

Het boek van Gül is een groot succes en ze vertelt dat mensen interesse hebben om een film, een serie en een documentaire te maken. Ze heeft nog niets getekend en is er huiverig voor. „Ik denk dat het mij ook heel veel meer bedreigingen gaat opleveren.”

Ze is intussen bezig met een tweede boek dat in elk geval niet over de islam gaat. „Ik stop sowieso over religie te schrijven. Noem het zelfcensuur, maar ik wil geen geweren meer in mijn inbox.”



Schrijver @AmsterdamLale is bezig met een tweede boek: “Maar ik stop sowieso over religie te schrijven. Noem het zelfcensuur, maar ik wil geen geweren meer in mijn inbox”. #BEAU — BEAU (@BeauRTL) April 15, 2021

