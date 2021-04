Snollebollekes Rob Kemps wil nieuwe verkenner worden: ‘Kan naar links en rechts meebuigen’

Niemand minder dan Snollebollekes zanger Rob Kemps wil Nederland wel uit de brand helpen als nieuwe verkenner. De zanger laat via facebook weten dat hij deze nieuwe functie wel zien zitten. „Er is een nieuwe verkenner nodig… liefst iemand die een beetje slim is, ver van de politieke partijen afstaat en een beetje naar links en naar rechts mee kan buigen… Wie kunnen ze daar toch voor vragen?”, schrijft Kemps.

De grap valt, aan de vele reacties te zien, enorm in de smaak bij de volgers van Kemps. „Ja zeker, top. Mijn stem heb je Rob. Maar ik zie je nog liever als premier, i.p.v. Dhr. M. Rutte, die is wat in de war”, zegt iemand. Weer een ander stelt ‘dat een frisse wind haar een prima plan lijkt’. En iemand anders ziet zelfs wel een hele politieke carrière voor Kemps in het verschiet. „Graag zelfs…. Je bent intelligent, welbespraakt, sociaal, een beter geheugen dan rutte, eerlijk, grappig. Ik zie een mooie carrière in de politiek. Van links… Naar rechts…. Nederland rechtdoor met Rob.”





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het internet vroeg erom en het is nondeju al geregeld met Khadija Arib Voorzitter Tweede Kamer 💪🚀😂 Posted by Snollebollekes on Friday, April 2, 2021

Kemps als Slimste Mens

Rob Kemps viel vooral in de smaak bij het publiek tijdens zijn deelname aan De Slimste Mens. Als outsider wist Kemps medefinalisten Emma Wortelboer en Andries Tunru te verslaan, waarmee hij de titel Slimste Mens pakte. Daarnaast is Snollebollekes als feestact natuurlijk vooral bekend van de heerlijke partyknaller Links Rechts.

In de finale van De Slimste Mens won Kemps met een vraag over Willeke Alberti. Medefinalist Andries Tunru kon het laatste goede antwoord niet geven, en Kemps had qua seconden precies genoeg aan één goede vraag. Op het nippertje mag hij zich dus de slimste noemen. Lezen hoe de finale verliep? Dat doe je hier.