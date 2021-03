Schiermonnikoog zou morgen horeca opengooien, maar doet dat toch niet

Ze waren er zo stellig over: op 16 maart zou de horeca op Schiermonnikoog open gaan. No matter what. Een aantal hotels op het Waddeneiland hadden besloten dat het nu echt klaar is, en wilden hun restaurants uit protest tegen het coronabeleid opengooien. Maar nu zien ze toch af van dat plan, ze voelden te weinig steun uit de gemeente.

Ook is er afgelopen vrijdag een gesprek geweest met de burgemeester en een aantal wethouders. Nu hebben de horecaondernemers het plan in de koelkast gezet.



NEE, op 2 MAART Alkes open in heel NEDERLAND.

ALLE restaurants,

ALLE winkels,

ALLE cafe’s. OPEN OP 2 MAART 👍🏼👍🏼👍🏼 Horeca Schiermonnikoog in verzet: 16 maart restaurants open | Binnenland | https://t.co/97paHZ2ibX https://t.co/5dJrczLqsW — Albert van der Geest. (@Apvandergeest) February 25, 2021

‘Alles valt en staat met ontwikkelingen in Den Haag’

Gilles Harthoon van Hotel Duinzicht, een van de hotels die met het openen van de horeca dreigde, zegt dat het eerder niet mogelijk was om met de gemeente te praten. Pas na het dreigement van de hotels was dat mogelijk. Ook, zegt hij, volgt er deze week een tweede gesprek. Volgens Harthoon is „van alle kanten duidelijk gemaakt” dat partijen samen het eiland draaiende moeten houden.

Wel is er een lichtpuntje aan de horizon: de vaccins. Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn, komt het einde van de coronacrisis meer in zicht. Ook bij Hotel Duinzicht merken ze dat het aantal boekingen langzaamaan begint toe te nemen. Maar dat betekent niet dat het aantal boekingen op normaal niveau zit. Er komt slechts 30 tot 40 procent binnen van wat normaal is rond deze tijd van het jaar.

„Alles valt en staat met de ontwikkelingen in Den Haag”, zegt Harthoorn. Pas als er weer wat mag, zal de situatie volgens hem verbeteren, omdat niemand de hele dag alleen maar op zijn hotelkamer wil blijven. Ook toen de terrassen nog open waren, liep het niet heel lekker:



"Op de boot naar Schiermonnikoog zitten honderden mensen tegelijk en wij mogen nog geen twee man op ons terras ontvangen", zegt Gilles Harthoorn van Hotel Café Restaurant Duinzicht op Schiermonnikoog.

#Coronawaanzin #coronaGekte #waddenzee — Hugo (@hug0_jh) February 24, 2021

Terrassen mogelijk eind maart open

In de jongste persconferentie zeiden demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge dat de terrassen mogelijk eind maart, rond pasen, open mogen. Dat was wel met één grote voorwaarde: alleen als de besmettingen zakken. Nu hebben we de afgelopen dagen allemaal gemerkt dat dat niet bepaald het geval is. Zo meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gisteren 6446 nieuwe gevallen, de dag ervoor 6068.

Volgens OMT-lid Andreas Voss, hoogleraar Infectiepreventie aan de Radboud Universiteit Nijmegen is de derde golf „nu echt begonnen”. Wel een kanttekening: er zijn de laatste tijd ook een hoop meer mensen getest. Dat komt vooral door de richtlijnen van basisscholen, die veel meer kinderen testen.