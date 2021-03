Rutte tijdens perconferentie: ‘Geen versoepelingen, maar kleine correcties’

„Als de verwachting uitkomt dat iedereen die dat wil aan het begin van de zomer ten minste een keer is gevaccineerd, is dat het moment dat we grote stappen kunnen zetten richting het normale leven”, zei premier Mark Rutte tijdens de persconferentie vanavond. Nu dus nog geen grote versoepelingen, wel een paar aanpassingen vanaf 16 maart.

Over de aankomende zomer zei Rutte dat dan „misschien nog niet alles mag en kan, maar wel veel”. Dat klinkt onwerkelijk, na een jaar corona, maar daar mogen we zo langzamerhand vanuit gaan, zei hij ook. Hij onderstreept wel hoe moeilijk het is om met deze lockdown te blijven zitten: „Je zou kunnen zeggen: ‘Dat is al over vier maanden’, maar ook: ‘Dat is pas over vier maanden. Het is volstrekt duidelijk dat we de lockdown in deze vorm niet nog vier maanden volhouden. Daarom blijven we ons steeds afvragen wat er al veilig en verantwoord kan.”

Twee weken geleden begon dat al: met de openstelling van de kappers, meer toelaten in het onderwijs en winkelen op afspraak. Toen heeft het kabinet bewust risico’s genomen, omdat ze zien dat het steeds lastiger wordt om het vol te houden.



Rutte: ‘Cijfers stabiel, maar te hoog’

„De besmettingen en de ziekenhuiscijfers zijn al een tijd stabiel“, zei de premier, „maar op een te hoog niveau.” Mensen hebben volgens Rutte moeite met de 1 bezoeker-regeling, maar volgens het Outbreak Management Team is het niet verstandig nu nieuwe versoepelingen aan te kondigen. Wel dus een paar correcties en aanpassingen, „die nu logisch en verstandig zijn”.

De terrassen kwamen ook even aan bod: de laatste tijd wordt de roep om het heropenen daarvan steeds luider. Rutte ziet dat ook in, maar het is volgens hem echt te vroeg om dat nu al te doen. „Eén terras veilig open of één veilige reis is geen probleem, maar de optelsom daarvan zorgt voor een situatie die we in de ziekenhuizen niet aankunnen.”

Wel nadert het kantelpunt, volgens de premier. „Dan krijgt het vaccin de overhand en wordt er meer mogelijk.” Daar moeten we dan ook klaar voor zijn, zegt Rutte. Daarom bekijkt het kabinet wat er wanneer kan, op welk punt van de pandemie.

Aanpassingen vanaf 16 maart

Vanaf dinsdag 16 maart veranderen er een paar dingen. De huidige maatregelen worden verlengd tot 30 maart, ook de avondklok. Die loopt dan op de vroege ochtend van 31 maart af. Wel, zei Rutte, „mag en kan een avondklok vrije verkiezingen niet in de weg staan”. Op de drie verkiezingsdagen, 15, 16 en 17 maart, gelden dus kleine uitzonderingen. Als je een ambtenaar of vrijwilliger bent die helpt bij het stembureau, krijg je een verklaring. Mensen die pas laat kunnen stemmen of vroeg bij het stemmen tellen willen kijken, mogen dat doen. Alleen die dagen volstaat een verklaring dat je gaat stemmen.

En zoals verwacht past het kabinet de zwemles-maatregelen iets aan. Vanaf dinsdag 16 maart mogen kinderen namelijk weer naar zwemles, vooral met het oog op de zomer. Wel zijn er een paar voorwaarden: hebben kinderen klachten, dan blijven ze thuis. Ook moeten ouders buiten wachten en zijn de kleedkamers open maar douches niet.



Sporten vanaf 27 jaar

Ook voor het sporten vanaf 27 jaar wordt een aanpassing doorgevoerd. Want, zei premier Rutte, „we zijn met z’n allen miljoenen coronakilo’s aangekomen”. Ook zijn „weinig dingen gezonder dan sporten”. Dus mogen vanaf 16 maart mensen vanaf 27 jaar ook buiten sporten, in groepjes van maximaal vier. Wel moeten ze anderhalve meter houden.

Tijdens de vorige persconferentie hoorden we al dat we weer mogen winkelen. Wel op afspraak en met maximaal twee mensen per winkel. Maar voor grote winkels is dat geen doen, zei Rutte nu. Daarom ook daarvoor een aanpassing. Voor kleine winkels, met een oppervlakte tot 50 vierkante meter, verandert er niks. Twee klanten blijft de norm. Maar voor winkels vanaf 50 vierkante meter verandert er wel wat: 1 klant per 25 vierkante meter, met een maximum van 50 klanten tegelijk.

Wat ook al bekend was, is dat het kabinet het negatieve reisadvies tot donderdag 15 april verlengd. Het advies is dan ook: „Blijf in Nederland, ga niet naar het buitenland”. Maar Rutte wil wel perspectief bieden, en dat hoopt hij tijdens de volgende persconferentie te doen. Die staat gepland op 23 maart, dan komt het kabinet met een apart reisadvies voor de meivakantie en hopen ze meer te weten over de zomervakantie.