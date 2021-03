Ruim 2000 patiënten met corona in het ziekenhuis, hoogste aantal in 5 weken

Een cijfer dat we liever even niet hadden gezien: het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is de afgelopen dag weer opgelopen tot boven de 2000. Het gaat om het hoogste aantal met corona sinds 8 februari.

In de afgelopen 24 uur is het aantal opgenomen coronapatiënten met 97 gestegen. Dat is de grootste toename in een dag sinds 4 januari. Het totaal aantal mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is 2019. In de afgelopen zeven dagen belandden 1712 mensen vanwege een coronabesmetting in een ziekenhuis.

Mensen met corona op IC’s

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1455 mensen vanwege COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 87 meer dan op zondag en 134 meer dan zaterdag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg van 554 naar 564. Dat aantal schommelt sinds een week tussen de 550 en 600. Daarvoor schommelde het een maand lang tussen de 500 en 550.



De cijfers zijn gemeld door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De afgelopen dag moesten 16 mensen worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Daarbij ging het om 7 IC-patiënten.

Om het aantal mensen met corona niet nog sneller te laten stijgen, zijn alle stembureaus in ons land de komende dagen zo coronaproof als mogelijk.