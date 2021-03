Proef cafébezoekers gaat in afgeslankte vorm door en locatie is bekend

Meten is weten en daarom worden sinds een aantal weken allerlei evenementen, van voetbalwedstrijd tot festival, getest. Ook het cafébezoek wordt getest, maar wel in een aangepaste vorm. Wanneer Fieldlab Cafés plaatsvindt, wordt nog bekend gemaakt. De locatie is wel een zekerheidje: Utrecht.

De proef in Utrecht om het gedrag van cafébezoekers te testen, gaat door in afgeslankte vorm. Volgens het kabinet kan alleen een kleinschaligere variant, vanwege de huidige situatie met de toegenomen besmettingen van het coronavirus.

Test Fieldlab Utrecht

Onderzoekers willen kijken hoe horecaondernemers, hun personeel en gasten omgaan met de coronaregels. Hoe de contactmomenten zijn, met hoeveel personen bezoekers een praatje maken en hoe lang zij met elkaar kletsen. Ook onderzoeken zij hoe goed de maatregelen worden nageleefd en hoe het zit met de ventilatie. Het doel is om te kijken hoe cafés straks op een veilige en verantwoorde manier open kunnen.

Fieldlab Cafés zal in de binnenstad van Utrecht plaatsvinden. Er is bewust gekozen voor één locatie in verband met veiligheid, bereikbaarheid en vergunningen. De gemeente Utrecht heeft in overleg met de horecabrancheverenigingen de deelnemende cafés geselecteerd.



Datum cafébezoek Utrecht

Wanneer dat ‘Fieldlab’ kan plaatshebben is nog niet bekend. Onder coördinatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in overleg met andere betrokken departementen en de veiligheidsregio’s en gemeenten wordt voor de pilots in april een planning opgesteld, die past bij de dan geldende epidemiologische situatie. Ook Koninklijke Horeca Nederland, de Horeca Alliantie en TNO zijn bij de test betrokken.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge maakten gisteravond duidelijk dat versoepelingen nu niet mogelijk zijn vanwege de stijgende besmettingscijfers en de toename van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis.

Cafébezoekers test

Mensen die dolgraag weer een drankje aan de bar willen doen en hopen op een knipoog van de barman/vrouw, kunnen (en moeten) zich vooraf aanmelden via een speciale website. De ‘proefkonijnen’ moeten zich vooraf laten testen en mogen alleen meedoen bij een negatieve test. Rondje Twitter leert dat mensen het cafébezoek heel erg missen, op wat voor manier dan ook.



In Utrecht vonden al meerdere corona-experimenten plaats. In het Beatrix Theater waren als test een zakelijk congres en een optreden van Guido Weijers. Hierbij doet de Rijksoverheid ervaring op met het organiseren van evenementen in de 1,5 metersamenleving. In Biddinghuizen werd getest met festivals.