Janssen levert volgende maand bijna 170.000 coronavaccins

Na vaccins als Pfizer, AstraZeneca en Spoetnik, is ook het vaccin van Janssen goedgekeurd. Gewoon uit Nederland, zoals de naam al doet vermoeden. De komende maand zullen 170.000 mensen ermee worden ingeënt en het vaccin heeft een groot voordeel.

Farmaceut Janssen uit Leiden levert in april bijna 170.000 coronavaccins aan Nederland, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Van dit vaccin is maar een prik nodig.



Janssen from Leiden, NL? So only one required? Cool. — Carina Steendam (@Akkerroos) March 20, 2021

Janssen in maart

Halverwege april levert Janssen 84.750 vaccins. In de laatste week van de maand wordt nog eens eenzelfde hoeveelheid geleverd. De farmaceut wil in het tweede kwartaal in totaal 3 miljoen vaccins leveren.

De Gezondheidsraad adviseerde eerder het vaccin van Janssen als eerste toe te dienen aan ouderen boven de 60 jaar en aan mensen met specifieke medische aandoeningen.

Nog meer vaccins AstraZeneca

Volgende week komt ook nog een „een zeer grote levering” van het vaccin van het Brits-Zweedse AstraZeneca binnen, laat De Jonge weten. Het gaat om 427.403 doses. Deze farmaceut levert zeer onregelmatig. Het kabinet hoopt dat begin juli twee derde van de mensen van 18 jaar en ouder volledig zijn ingeënt. Een derde heeft dan een prik gehad. Dit wordt alleen bereikt als er geen problemen met de leveringen komen.

De komende twee maanden zal Nederland nog te maken hebben met „stevige maatregelen”, verwacht de coronaminister. Dat is om te verhinderen dat de derde golf te hoog wordt. Gisteren kondigden demissionair premier Rutte en De Jonge in de persconferentie aan dat de huidige coronamaatregelen worden verlengd tot en met 20 april.

Reacties Janssen op Twitter

Op Twitter wordt Janssen, evenals de andere vaccins, breed uitgemeten. Zo vertelt iemand over de prik die hij kreeg, en de (milde) bijwerkingen die volgden. „Maar een prik is wel genoeg voor mij.” Een ander kreeg ook een prik. „Nul bijwerkingen.” En weer een ander maakt zich zorgen over de Nederlandse vaccins en de distributie. „Ik hoop gewoon maar dat we dit vaccin zelf kunnen houden.” En dan is er er ook nog iemand die Janssen als „de beste van de hele wereld” promoot.



Friend of my had SputnikV vaccin and were after taling vaccin 4 days in ICU and is still in hospital. My friend is very healthy and strong man. I had Janssen vaccin and totally no side effects. — Rob de Vos (@RobRobmokum) March 17, 2021



