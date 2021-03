Persconferentie zonder nieuws, een poging tot hoop en smeekbede Rutte

De coronamaatregelen worden niet versoepeld. Nou ja, de avondklok gaat een uurtje later in. Dat bleek vanavond op de zoveelste persconferentie over corona.

Nee, nieuws kwam er tijdens de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge niet. We wisten alles al. Als er een wereldkampioenschap ‘lekken’ bestaat, dan is de wereldcup op dit moment in Den Haag.

Wat bracht de persconferentie dan wel?

Nu al het nieuws al (weer) op straat lag, was de vraag: hoe brengen Rutte en De Jonge hun verhaal met de slechte boodschap? Is er hoop?

„Je hoort vaak: de mooiste tijd van het leven is altijd nu”, opende Rutte met woorden waarvan de strekking gelijk duidelijk was. „Dat is vaak waar, maar op dit moment ben ik geneigd te zeggen dat de mooiste tijd voor ons ligt. Richting de zomer, als alle 60+ers en mensen met een medisch risico zijn gevaccineerd.”

Rutte gaf meteen snel en eerlijk aan slecht nieuws te hebben. „Twee weken geleden hoopten we voor Pasen onder een aantal voorwaarden enkele versoepelingen door te voeren.” De premier, die vorige week ondanks al zijn zware maatregelen de verkiezingen voor de Tweede Kamer ruim won, doelt op het openen van terrassen. Op meer ruimte voor winkels en op meer leerlingen in het hoger onderwijs die weer naar school kunnen.

Persconferentie met ‘zorgelijke realiteit’

Mark Rutte: „Het R-getal ligt duidelijk boven de 1, de besmettingscijfers gaat omhoog en er liggen meer coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat is de zorgelijke realiteit. De huidige maatregelen worden daarom in principe met drie weken verlengd tot en met 20 april. Er is eén uitzondering. Na het invoeren van de zomertijd gaat de avondklok een uur later in. Vanaf woensdag 31 maart geldt de avondklok van 22.00 tot 4.30 uur. Voor de rest blijft het hetzelfde.”

De premier, duidelijk: „We blijven kijken naar wat er wel kan en wat er mogelijk is. Maar óók of er misschien nog strengere maatregelen moeten komen. Het kan tegenvallen, maar ook meevallen. Versoepelingen voor terrassen, winkels en het onderwijs halen we bij gunstige cijfers naar voren. Dan zullen we snel handelen.”



Rutte wijst op het buitenland

„Nederland blijkt geen eiland te zijn.” Met die woorden probeert Rutte op cijfers en coronamaatregelen in andere landen te wijzen. „We zitten in hetzelfde schuitje als landen om ons heen. Kijk naar Parijs, daar mag je niet verder dan 10 kilometer van je eigen huis zijn. Duitsland verlengt de lockdown met lagere cijfers dan bij ons. Blijf je beseffen dat dit niet alleen Nederland treft. Het huidige reisadvies verlengen we daarom tot 15 mei. De meivakantie? Blijf in Nederland, ga niet op reis. We hopen dat er in de zomervakantie meer kan. Daar komen we later op terug.”

Steun voor ondernemers

De premier ziet een ‘domper voor horeca, detailhandel, onderwijs en anderen’. „Heel begrijpelijk dat ze maar één ding willen: opengaan. De zomer lijkt voor hen ver weg. Tegen alle getroffen ondernemers wil ik zeggen: we houden de vinger aan de pols met de steunpakketten. We zeggen straks niet opeens: u zoekt het maar uit. We blijven plannen maken om bedrijven door de crisis te helpen. En om straks een goede start te kunnen maken.”

Smeekbede op de persconferentie

Rutte, Hugo de Jonge en het kabinet zien dat de coronamaatregelen maatschappelijke onrust veroorzaken. „Maar we moeten het samen blijven doen”, zegt Rutte, die aan het slot van zijn betoog met een soort smeekbede kwam. De premier: „Het kan sneller. Ik verwijt niemand iets, want we zijn het zat. Maar we zien dat de helft van de mensen bij klachten niet thuisblijft en zich niet laat testen. Nog maar de helft wast de handen en de anderhalve meter blijkt steeds lastiger. Het is menselijk. Houd je je echter wél aan de basisregels, dan gaat het echt sneller. Dan voorkom je besmettingen. Je helpt de horeca en je helpt het onderwijs. Ons eigen gedrag blijft de snelste weg naar versoepelingen.”

Mark Rutte gebruikt nog steeds geen strenge woorden. Maar eigenlijk zegt hij dat half Nederland er een zootje van maakt. En dat we daarom nog in een land leven dat grotendeels op slot zit.

‘Alleen samen krijgen we corona eronder’ staat nog steeds een stuk of vijftien keer op het achtergrondbord van de persconferentie. Smeekbede of niet: voor veel mensen wordt dat met de week een stuk lastiger. Met de oplopende coronacijfers heeft premier Rutte echter wel een punt.

Nog even doorzetten dus. Op dinsdag 13 april is er opnieuw een corona-persconferentie.

Alle nu geldende coronamaatregelen lees je op de site van de Rijksoverheid.