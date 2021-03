De eerste proefreis is een luxe all inclusive op Rhodos (en zo meld je je aan)

In navolging van voetbalwedstrijden en festivals – onder andere – gaat nu ook de vakantie in het buitenland worden getest. De proefreizen worden samen met de reisbranche georganiseerd en de eerste proefreis gaat naar Rhodos. Aanmelden kan vanaf vanavond 18.00 uur.

Demissionair premier Mark Rutte kondigde dinsdagavond aan dat het negatief reisadvies wordt verlengd tot en met 15 mei. De pilot van de proefreis valt buiten de coronamaatregelen, antwoordt Martine Langerak van Sunweb desgevraagd. „Het doel van de vakantiepilot is om nieuwe (gedrags-)inzichten te verkrijgen en data te verzamelen onder welke voorwaarden mensen veilig en verantwoord op vakantie kunnen gaan.”

Proefreis naar Rhodos en vakantiebubbel

De zogeheten proefreizen worden door het kabinet samen met de reissector georganiseerd. De eerste trip is een pakketreis op 12 april naar Rhodos. Tijdens de vakantiepilot vieren de reizigers hun vakantie in een ‘bubbel’ in het luxe resort Hotel Mitsis Grand Beach. Dit resort wordt exclusief voor de vakantiegangers opengesteld, wat betekent dat er geen andere gasten aanwezig zijn naast het hotelpersoneel. Dus áls je iets wil zeggen over de te kleine bikini van je buurvrouw / de almaar groeiende bierbuik van je buurman, wees gewaarschuwd (en fluister het!).

Kosten vakantiebubbel

Alle faciliteiten op het resort zijn open om een volledige vakantie-ervaring te garanderen. Naast het opvolgen van de bestaande coronamaatregelen, mogen de vakantiegangers het resort niet verlaten tijdens hun vakantie. Na afloop moet iedereen wel in thuisquarantaine.

De kosten zijn 399 euro per persoon en dit is inclusief vlucht, verblijf, transfer, all-inclusive verzorging én de PCR testen. De een zal het er graag voor over hebben, een ander vindt het maar niets. „’De vakantiegangers mogen hun resort niet verlaten’. Voor veel vakantiegangers een droomreis, voor mij eerder een nachtmerrie. Geef mij maar een prik en dan wacht ik nog wel even”, schrijft iemand op Twitter, met een mooi vakantieplaatje erbij. Een ander hoopt vooral dat de skivakantie nog wordt terugbetaald.



Ik hoop eigenlijk dat Sunweb eerst mijn skireis van medio maart 2020 eens aan mij terugbetaalt… #MeerDanEenJaarGewacht #VerstriktInSunweb — Eric Roeske (@EricRoeske) March 23, 2021

Sunweb en Transavia

De achtdaagse trip naar het Griekse eiland Rhodos wordt uitgevoerd door Sunweb en Transavia die gezamenlijk groen licht kregen voor deze eerste proefreis. Aan de proef kunnen 189 mensen van achttien tot zeventig jaar meedoen. „Met de ANVR, Corendon, TUI én Sunweb kunnen we met deze vakantiepilot voor vakantiereizen waardevolle data verzamelen, zodat we met elkaar snel veilig op vakantie gaan weer mogelijk maken”, zegt ook topman Marcel de Nooijer van Transavia.

Aanmelden proefreis Sunweb



Zonliefhebbers die niet kunnen wachten tot ze weer het strandzand tussen hun tenen voelen en zich nu al verheugen op de hotelmade tzatziki, kunnen zich vanaf vanavond 18.00 aanmelden via Sunweb.nl. Op basis van alle aanmeldingen worden handmatig de 189 vakantiegangers geselecteerd die voldoen aan de door de Nederlandse overheid gestelde criteria voor de doelgroep. De geselecteerde gasten slash geluksvogels worden vervolgens persoonlijk telefonisch benaderd door Sunweb om alle informatie en richtlijnen door te spreken.

Vertrouwen goede uitkomst

Frank van Oostdam, directeur ANVR, heeft er ook alle vertrouwen in. „Nederlanders staan te trappelen om weer in het buitenland op vakantie te gaan en reisorganisaties op hun beurt ook om die reizen te verzorgen. Maar het moet wel veilig en coronaproof. Ik heb het volle vertrouwen dat dit initiatief zal aantonen dat je via je reisorganisatie onbezorgd en veilig vakantie kunt vieren.”

Nog een proefreis

Er wordt nog een tweede pakketreis uitgewerkt waarbij de vakantiegangers meer vrijheid krijgen. Later komen er ook nog proefreizen voor auto-, cruise- trein- en/of busvakanties. Deelnemers betalen de reis zelf en de reisorganisatie neemt de kosten voor de testen voor haar rekening.

Rutte hoopt dat tegen de zomer meer mogelijk is met vakantiereizen. Hij hoopt „zo spoedig mogelijk” met een reisadvies te komen.



