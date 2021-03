Winkelier Peter deed mee aan protest-opening Klazienaveen: ‘Het was een noodkreet’

Tientallen winkels in Klazienaveen openden vanmorgen de deuren, tegen de coronamaatregels in. De actie was bedoeld als statement. „Voor velen is het een noodkreet”, zegt Peter Verhaar, eigenaar van kledingwinkel Klerekast in het Drentse dorp.

De actie is zo’n twee weken geleden ontstaan in de appgroep van alle ondernemers in Klazienaveen, zegt Verhaar tegen Metro. „Uit onvrede over het huidige beleid van het kabinet. In een dorp van Klazienaveen is veel meer mogelijk dan in bijvoorbeeld de Kalverstraat, wij hebben meer ruimte. Wij als ondernemers hadden zoiets van ‘we moeten iets doen’. En dan hebben we gedaan.”

Ondernemers Klazienaveen maakten afspraak

Vanmorgen gingen om klokslag 09.00 uur de deuren open van de kledingwinkel van Peter en zijn vrouw. „Om 09.30 uur begon het echt te lopen. Op een gegeven moment moesten we zelfs het deurbeleid gaan handhaven, het maximale aantal klanten was in de winkel. Het gevoel onder de ondernemers was euforisch op dat moment.”

De ondernemers in Klazienaveen hadden van tevoren afgesproken dat wanneer er handhaving zou komen, ze de deuren zouden sluiten. „We willen geen gedoe of boete. Daarom besloten we om de deuren te sluiten na het telefoontje van de burgemeester”, zegt Verhaar.

Essentiële winkel

Verhaar vertelt dat de klanten erg blij waren dat de winkel weer even open was. Zo waren er klanten die babykleding nodig hadden of een nieuwe broek. „In sommige gevallen zijn wij een essentiële winkel, babykleding is echt nodig en vaak is het kind er zo weer uit gegroeid. In dat geval zijn wij wel een essentiële winkel”, aldus de winkeleigenaar.

Verhaar vertelt dat zijn winkel tegenover de Kruidvat zit en dat ze soms met verbazing kijken naar wat daar gebeurt. „Bij ons zit alles op slot, ik sta nu ook weer in een donkere, lege winkel. We kijken soms met verbazing naar wat er zich daar afspeelt, daar mag het allemaal wel.”

Noodkreet Klazienaveen

„We hoeven niet voor de 110 procent open, we willen alleen dat er maatwerk wordt toegepast”, benadrukt Verhaar. „Ik heb een winkel van 500 vierkante meter, daar kunnen wel aardig wat klanten in. Vanaf morgen mogen we dan twee klanten tegelijk binnenlaten, maar er kan zoveel meer.”

Hij hoopt dat door deze actie de maatregelen worden aangepast per gemeente. „Dat per gemeente en winkel wordt gekeken naar wat er mogelijk is. Inmiddels staan we weer in een lege winkel en realiseren we de realiteit, dat we weer dicht zijn. Voor velen was deze actie een noodkreet. Ik hoop dat we een statement hebben kunnen maken en dat de politiek er wat mee doet. ”

Steun op social media

Op Twitter kan de actie rekenen op de nodige steun. Veel mensen zien de humor er wel van in en zien Klazienaveen ineens als een shop-stad.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het stond niet op de bucketlist maar winkelen in Klazienaveen wordt ineens een optie #breakingthelaw — Brigitte roodveldt (@Roodje24) March 2, 2021

Erick benadrukt dat het toch een vrij bizarre situatie is:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Marjolein vindt het een kneuterig en gezellig tafereel:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind het een belangrijk onderwerp hoor, maar rebellie in #Klazienaveen kan ik niet anders dan als kneuterig en Nederlands vinden klinken. Gezellig, zelfs. — Marjolein Meijer (@M_Meijer) March 2, 2021

John heeft echter een puntje van kritiek:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.