Drentse politie rukt uit voor ‘pinguïns’ op de provinciale weg

De politie rukt wel vaker uit voor opvallende dingen/mensen/dieren. Voor koelkastdieven bijvoorbeeld, of ‘een ingepakt lichaam’ dat eigenlijk een pop was. In Drenthe ging de politie vanmorgen op pad na een melding over pinguïns. Op de provinciale weg.

Het leven van een agent is nooit saai, en zeker niet wanneer je op dinsdagochtend oog in oog komt te staan met een levensgrote pinguïn. Het overkwam de Drentse agenten van de gemeente Aa en Hunze, nadat ze een „melding van een pinguïn langs de weg kregen”. Dat wil zeggen: óver een pinguïn langs de weg, want dieren kunnen nog altijd niet bellen natuurlijk.



Melding van een pinguïn langs de N34 bij #Zuidlaren.

Wij zagen dat er meerdere pinguïns langs de N34 stonden. Het bleken uit hout gezaagde pinguïns te zijn. De wegbeheerder is hiervan op de hoogte gesteld. ^EM pic.twitter.com/IWRPD6Gmjx — Politie AAenHunze (@PolitieAAenHnze) March 2, 2021

De agenten gingen dus een kijkje nemen ter hoogte van het Groningse Zuidlaren en troffen inderdaad pinguïns aan. Meerdere zelfs. „Wij zagen dat er meerdere pinguïns langs de N34 stonden. Het bleken uit hout gezaagde pinguïns te zijn”, zo laat de politie weten.

De politie tast nog in het duister hoe ze daar terecht zijn gekomen. De agenten hebben de wegbeheerder hiervan inmiddels op de hoogte gebracht.

Op social media reageren mensen op het grappige voorval. „Prachtig, hoe kan ik aan zo’n pinguïn komen?”, vraagt iemand zich af onder het bericht van Drents Nieuws.

Mensen delen gif’jes van waggelende pinguïns en noemen het „geweldig.”

Op Twitter laat iemand weten dat er ook eentje bij Stadskanaal staat, „en ze staan er al twee weken”. Een ander zegt de houten ‘net-echt-dieren’ ook al gespot te hebben en deelt nog een locatie. „Ook aan de N34 bij Borger.” Intussen vragen steeds meer mens zich hardop af wie de dieren toch heeft neergezet, „Goede vraag. Wij weten het ook niet. Iemand anders?”, roept de politie op.

Rondje Google op ‘houten pinguïns Drenthe’ levert ook nog niets op, afgezien dan van wat houten beeldjes op Marktplaats. Of zou het misschien om deze houten dieren van Dierenpark Emmen gaan die in 2007 ook al even ‘vermist’ waren?