Winkeliers door heel het land willen hoe dan ook open: ‘We hebben geen keus’

Gisteren opende een kringloopwinkel in Groningen al de deuren en afgelopen weekend gooide een Drentse horecaondernemer al z’n terras open. Daar blijft het niet bij, als het aan de winkeliers ligt. Ze willen open. Veel van hun (toekomstige) klanten staan achter hen. „Gewoon alles open gooien!”

Winkeliers in heel Nederland bereiden zich volgens winkeliersvereniging INretail voor om hun filialen te heropenen. Dat zal begin maart gebeuren als de huidige lockdown dan nog niet is afgelopen. „We horen het in heel Nederland, van Zeeland tot Friesland en tot in Limburg”, zegt een woordvoerder van INretail.



Ik ontvang inmiddels vanuit tientallen steden berichten dat winkels en/of horeca massaal open gaan op 2 en 3 maart. Maar dan ook echt massaal. #WinkelsOpen #HorecaOpen — Hans van Tellingen (@hansvantelling) February 22, 2021

Winkels open

Het demissionaire kabinet geeft vanavond weer een persconferentie over de coronamaatregelen. INretail noemt het willen openen van de winkels begrijpelijk, maar zegt ondernemers hier niet toe aan te zetten. Winkeliers die tegen de door de overheid verplichte sluiting in toch open gaan, kunnen een boete krijgen van 4000 euro.



Zo’n honderd winkeliers in Klazienaveen gaan open op 2 maart. "Een boete kost tot 4000 euro, dat is veel geld. Maar we gaan er gewoon aan. Het alternatief is erger." https://t.co/TNPMoZecAN — Annemarie van Gelder (@AnnemarieGelder) February 14, 2021

Een winkeliersvereniging in het Drentse dorp Klazienaveen heeft inmiddels aangekondigd op 2 maart de deuren te openen. Aan deze vereniging zijn 140 winkeliers verbonden. „We hebben geen keus”, liet de vereniging medio februari al weten aan RTV Drenthe. „Een boete kost tot 4000 euro, dat is veel geld. Maar we gaan er gewoon aan. Het alternatief is erger.”



#KLAZIENAVEEN huh 100 winkels weer open in Klazienaveen? Er wonen net 12.000 inwoners…. — Opa-locka (@jcfvanloon) February 14, 2021

Begrip

„Ik begrijp de ondernemers die met hun rug tegen de muur staan. Ze zijn alles al kwijt, ze hebben niets te verliezen”, benadrukt de zegsman van INretail. „Dit is wat er gebeurt als je perspectief verliest. Ik zie overal ondernemers wanhopig contact zoeken met burgemeesters. Die enorme machteloze situatie wordt overal in Nederland gevoeld.”

Winkeldeuren dicht

INretail bepleit al langer dat de winkels open moeten. „Er zijn nu 56.000 winkeldeuren dicht. Dan hebben we het over 700 miljoen euro omzet per week. Dat zijn 300.000 banen, waarvan 50.000 op de tocht staan.” Op dit moment mogen winkeliers van niet-essentiële winkels alleen bestellingen laten ophalen door klanten.

Ondernemersorganisatie VNO-NCW zegt overigens soortgelijke geluiden te horen van ondernemers die open willen gaan, maar kon nog niet aangeven of er ook echt acties plaatsvinden en op welke schaal.



REGIO: Ondernemers uit Altena in open brief aan kabinet en politiek: “Sta winkeliers toe de deuren weer te openen! 7 op de 10 ondernemers geeft aan het niet langer te redden. Wij kunnen dit lokale ondernemerschap niet missen!” https://t.co/DrFTmpWEiU@MinPres @hugodejonge — Ondernemend Altena (@B2BAltena) February 21, 2021

Reacties

Op social media reageren voornamelijk mensen die pal achter de winkeliers staan. „Goed zo, alles open gooien. Dit kan zo niet langer meer, massaal open gooien”, schrijft iemand. Er gaat nog een schepje bovenop. „Álles gewoon massaal open, winkels, horeca, bios, theater, alles.”

En: „Groot gelijk, het is genoeg geweest met de poppenkast.” Of kort maar krachtig: „Strak plan.” Een enkeling heeft zo zijn of haar twijfels. „Lijkt mij niet heel handig, je bent dan strafbaar en verliest de overheidssteun…”

Meteen wordt er gereageerd. „Welke steun precies? Die 4000 euro kan er wel bij, bovenop de schuld die ze nu opbouwen omdat er wel uitgaven maar geen inkomsten zijn.” En Beppie gooit er ten slotte nog een mooie uitsmijter in. „Hoppa. Gewoon alles open gooien. Mens durf te leven!!!!”