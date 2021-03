Kuipers geen voorstander verdere versoepelingen coronamaatregelen

Er is momenteel geen ruimte om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Tenminste, als het aan de ziekenhuizen ligt. Volgens Ernst Kuipers zou het niet verstandig zijn om alweer verder te versoepelen. Dat zegt de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

De maatregelen werden onlangs wat uitgebreid door de contactberoepen en de middelbare scholen weer te openen. Ook veel andere branches roepen om verdere versoepelingen. Zo proberen de zonnestudio’s een opening eruit te slepen middels een kort geding. De branchevereniging is woedend nadat zij buiten beschouwing werden gelaten bij het openen van de contactberoepen. Volgens de overheid is een zonnestudio namelijk een ‘publieke plaats’.

Meerdere branches verongelijkt

„De overheid zei in eerste instantie dat zonnestudio’s open mogen, net als kappers, schoonheidssalons en rijscholen”, laat een woordvoerder weten. Dat dit werd teruggedraaid, werd niet in dank afgenomen. „Het is toch een gek idee dat schoonheidssalons en tatoeëerders worden toegestaan en dit niet geldt voor zonnestudio’s?”

Ook de horeca schreeuwt om heropening. Daarom gaan op veel plekken de terrassen morgen open. De meeste zaken houden echter rekening met de maatregelen en serveren niet. In Friesland zet men zelfs het terras ondersteboven om te voorkomen dat mensen er gaan zitten. Het gaat de horecaondernemers vooral om het statement.

Kuipers: ‘Als het te snel gaat zijn we langer bezig’

Volgens Kuipers is het verre van verstandig dat er nog meer plaatsen bezocht zouden mogen worden. „Als het te snel gaat, moet je versoepelingen weer terugdraaien en zijn we uiteindelijk veel langer bezig”, waarschuwt hij. Met name omdat we nu de gevolgen van de versoepelingen nog niet zien, is het onverstandig om door te pakken. Pas over enkele weken kan er gekeken worden naar nieuwe versoepelingen, meent Kuipers.

De bestuursvoorzitter van het Erasmus MC heeft wel begrip voor de versoepelingen die er nu zijn. „Ik snap het pleidooi om te kijken of je met versoepelingen meer draagvlak kunt creëren. Draagvlak en naleving zijn ontzettend belangrijk.” Tegelijkertijd is Kuipers voorzichtig. „We zitten met een variant die niet onder de duim is”, doelt hij op de Britse variant van het coronavirus.