Friese horecaondernemers zetten terrassen op z’n kop

De horeca door heel het land opent dinsdag de terrassen. Als een statement dat de horecaondernemers zich buitengesloten voelen. Waar kappers en andere contactberoepen weer open mogen, blijft de horeca gesloten. In Friesland doen ze dit op ludieke wijze.

De leden van de Koninklijke Horeca Nederland Fryslân zetten hun terras namelijk op zijn kop. Letterlijk dan. Want, zo luidt het statement, „zo staat het leven van horecaondernemers en hun medewerkers er ook voor”. Het is niet alleen een extra statement richting de overheid van de Friese KHN. Tegelijkertijd wil het met het ondersteboven zetten van stoelen en tafels ook voorkomen dat er meer ellende van komt.

„KHN Fryslân kiest er duidelijk voor om niet gewoon de terrassen uit te zetten en daarmee een uitnodiging te bieden om te kunnen gaan zitten. Al zou dat heel veilig kunnen op de terrassen, dat is in 2020 wel gebleken. KHN Fryslân wil haar leden niet oproepen om de regels te overtreden”, aldus de organisatie.

‘Horeca betaalt rekening coronacrisis’

De ondernemersvereniging wil met de actie duidelijk maken dat het zo écht niet langer kan. De grenzen zijn financieel en geestelijk bereikt, stelt het KHN. „De horeca betaalt samen met de reis-, evenementen- en cultuurbranche de rekening van de coronacrisis. De rusteloosheid wordt steeds groter. Het niet hebben van perspectief weegt steeds zwaarder bij iedereen in de horeca. De horeca snakt naar versoepelingen en dus een spoedige heropening. De horeca heeft bewezen veilig open te kunnen.” Ook zegt een groot aantal ondernemers dat de steunpakketten bij lange na niet toereikend zijn.

Veel terrassen serveren niet

Ook op andere plaatsen in het land gaat de horeca op 2 maart open, maar wordt er toch voor gezorgd dat het zo min mogelijk bijdraagt aan verspreiding van het coronavirus. Tientallen andere regio-afdelingen van het KHN zetten hun terrassen wel op hun pootjes neer, maar zullen niet serveren als er mensen gaan zitten. De meeste ondernemers hebben geen zin in gesteggel met de overheid of de coronaboete van 4000 euro die geriskeerd wordt. Alle gemeenten lieten na bekendmaking van het openen van de terrassen weten streng te zullen handhaven.

„We staan te trappelen om te beginnen aan een heel mooi seizoen. Het is de hoogste tijd. Gasten ontvangen op een terras met de nodige coronamaatregelen is veel veiliger dan toelaten dat er grote groepen in parken neerstrijken”, liet Jan van Hooijdonk, voorzitter van KHN afdeling Arnhem/Renkum, weten aan het ANP. „Maar we gaan niet oproepen tot het plegen van een strafbaar feit”, benadrukt voorzitter Ruud Keinemans van de KHN in Zaanstreek.