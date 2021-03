Hugo de Jonge bij Op1: ‘Begin juli kan iedereen ten minste deels geprikt zijn’

Nog een paar maanden, en dan zijn alle Nederlanders (die dat willen) ten minste één keer geprikt. Volgens coronaminister Hugo de Jonge is het mogelijk om alle Nederlanders begin juli ten minste één keer gevaccineerd te hebben. Mits de nu verwachte leveringen doorgaan, dan. En daar zijn in het verleden wel eens problemen mee geweest.



Vorige week tijdens de #persconferentie sprak @hugodejonge over een mooie aankomende zomer. In #Op1 blijft hij bij zijn standpunt: “Ik denk dat we gewoon een hele leuke zomer tegemoet gaan als je kijkt naar hoeveel mensen er dan zijn gevaccineerd.” pic.twitter.com/rGVtaQY4Bj — Op1 (@op1npo) March 2, 2021

De Jonge: ‘Gaan een leuke zomer tegemoet’

Toch denkt De Jonge, zo zei hij gisteravond bij Op1, dat we „gewoon een hele leuke zomer tegemoet gaan”. Ook verwacht hij dat twee derde van de mensen tegen die tijd volledig is beschermd. De andere derde heeft dan de eerste prik gehad. „De tweede helft van het tweede kwartaal zullen we al behoorlijk kunnen afschalen in maatregelen”, zei de minister.

Nog even volhouden dus, maar rond juli kan het zijn dat we lockdown-vrij zijn.

Eén prik van Janssen

Op dit moment zijn er een paar soorten vaccins beschikbaar – van Pfizer en AstraZeneca bijvoorbeeld – en daar heb je twee prikken van nodig. Maar bij het vaccin van farmaceut Janssen is één prik voldoende. Naar verwachting keurt het Europees Geneesmiddelenbureau dat middel volgende week goed.

Het vaccinatietempo is ook flink opgeschaald: eerder dacht het kabinet nog dat het tot het begin van de herfst zou duren voordat iedereen die dat wil ten minste deels gevaccineerd zou zijn. Maar nu is minister De Jonge dus een stuk optimistischer. Dat komt door onder meer ervaringen van de afgelopen tijd, met het prikken en de leveringen van de vaccins.



Hugo de Jonge bij Op1: “ik denk dat we een behoorlijk normale zomer tegemoet gaan”. 🥳 — Pieter van den Heuvel (@PJHvandenHeuvel) March 2, 2021

Ook zijn veel mensen, een ruime meerderheid, bereid zich te laten vaccineren. Wel 85 procent, gaat het kabinet van uit.

Maar alles hangt af van de leveringen van de verschillende farmaceuten, benadrukt De Jonge. Mochten die leveringen te laat zijn, kan het alsnog langer duren voordat iedereen gevaccineerd is.

‘Hoog tijd’

Op sociale media kunnen mensen hun oren bijna niet geloven. Het lijkt zo dichtbij, een normale zomer, bijna iedereen gevaccineerd begin juli. Voor veel mensen heerst er dan ook een jubelstemming.

De Jonge zei ook dat over een maand de meest kwetsbare mensen – en de mensen die voor hen zorgen – gevaccineerd zijn. Twitteraars vragen zich dan ook af of de samenleving dan niet al open kan.



Volgens Hugo de Jonge zijn over een maand 'de meest kwetsbare mensen gevaccineerd en de mensen die voor hen zorgen' – Dan kan de samenleving toch over een maand 'open' of denk ik te simpel? #op1 — Michael de Hoogh (@MichaelHoogh) March 3, 2021



Die Hugo de Jonge maakte gewoon een prima indruk bij #op1. Niet altijd even makkelijk (gehad). Maar vond dit een sterk en eerlijk optreden. Mag ook weleens gezegd worden. #Hugo #hugodejonge — Mark van Hattum (@Mvhattum) March 2, 2021

Veel mensen zijn in ieder geval blij met dit nieuws: „Gewoon weer een sociaal leven voor iedereen wordt hoog tijd zeker voor de jongeren.”



Minister Hugo de Jonge bij Op1. “ ik verwacht dat we een redelijk normale zomer tegemoet gaan “. Uiteraard geen tegenvallers bij levering vaccins dan!! Gewoon weer een sociaal leven voor iedereen wordt hoog tijd zeker voor de jongeren. — David Woortman (@WoortmanD1951) March 2, 2021

