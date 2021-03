Gezondheidsraad: één prik AstraZeneca genoeg als je corona hebt gehad

Als je in het afgelopen halfjaar Covid-19 hebt gehad, heb je genoeg aan slechts één vaccinatie van het AstraZeneca-vaccin. Dat zegt de Gezondheidsraad. Zorgminister Hugo de Jonge was daar ook benieuwd naar: hij diende die vraag in bij de Gezondheidsraad. De minister zei dat een positieve uitspraak een „enorme versnelling” kan aanbrengen in het vaccinatieprogramma.

Alle drie de vaccins (Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca) die we in Nederland momenteel gebruiken, vereisen twee prikken. Maar mensen die het coronavirus hebben gehad, hebben dus genoeg aan één AstraZeneca-vaccinatie. Voor mensen die niet besmet zijn geweest met het virus blijft het advies: dien twee doses toe en stel de tweede dosis niet te lang uit.

Ook adviseert de Gezondheidsraad het gebruik van het AstraZeneca-vaccin voor 65-plussers. Eerst was het advies om dat middel in te zetten tot 65 jaar, maar „recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het ook bij mensen boven de 65 jaar goed werkt”, meldt het adviesorgaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Brits onderzoek toont aan dat 1 prik van #AstraZeneca of #Pfizer bij 80-plussers het risico op ziekenhuisopname, 3 tot 4 weken na die prik, met meer dan 80 % vermindert. Er zijn geen goede of slechte vaccins: alle vaccins zijn effectief én veilig. — Wouter Beke (@wbeke) March 2, 2021

Tweede prik na twaalf weken

Bij het Pfizer/BioNTech-vaccin komt de tweede vaccinatie na ongeveer zes weken, bij Moderna na vier weken en bij AstraZeneca na twaalf weken. Door de tweede vaccinatie uit te stellen of helemaal te laten vervallen zouden weliswaar meer vaccins overblijven voor ouderen of hoog-risicopatiënten die nog niet geprikt zijn, maar de Gezondheidsraad vindt dat toch geen goed idee.

„Dat kan namelijk leiden tot onvoldoende bescherming. En onvoldoende bescherming kan leiden tot ziekte en tot het ontstaan en verspreiden van virusvarianten”, zegt de raad.

Uit onderzoek blijkt wel dat mensen na een infectie met het coronavirus ten minste een half jaar immuun zijn. Ook blijkt dat één dosis vaccin na zo’n eerder doorgemaakte infectie een flinke verhoging van de opgebouwde antistofniveaus met zich meebrengt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oostenrijks onderzoek naar AstraZeneca

In Oostenrijk is een onderzoek naar het AstraZeneca-vaccin gaande, na een incident. Eén vrouw overleed, een ander werd ziek. Ook hebben de Oostenrijkse autoriteiten uit voorzorg de inentingen met een partij coronavaccins van AstraZeneca opgeschort.

Een 49-jarige vrouw overleed als gevolg van ernstige stollingsstoornissen en een 35-jarige vrouw ontwikkelde een longembolie maar is herstellende, meldt het BASG. Een longembolie is een acute longaandoening die wordt veroorzaakt door een losgeraakte bloedklont. „Momenteel is er geen bewijs van een oorzakelijk verband met de vaccinatie”, laat het federale bureau weten.

Een woordvoerder van AstraZeneca zegt dat er „geen bevestigde ernstige ongewenste voorvallen in verband met het vaccin zijn geweest”. Alle batches worden onderworpen aan strenge en rigoureuze kwaliteitscontroles, benadrukt de woordvoerder.