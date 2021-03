Ophef om verhalen van ‘opsluiten van ouderen’ bij Op1

Gisteravond in Op1 een ontroerend eerbetoon aan de pas overleden Jeroen van Merwijk, maar ze behandelden natuurlijk nog meer onderwerpen in de uitzending. Zo ook vaccineren. En dan met name het vaccineren van ouderen in verpleeghuizen. Persoonlijke verhalen daarover doen nogal wat stof opwaaien.

Het is niet moeilijk te zien waarom: ouderen die, zelfs als ze twee keer gevaccineerd zijn, nog steeds ‘opgesloten’ zijn in het verpleeghuis. Familie en vrienden mogen ze niet zien, vanwege het risico op besmetting. Dat is mede om de andere, nog niet gevaccineerde bewoners te beschermen, maar toch prikt het.



In quarantaine na wandeling

Zo vertelt Karin Fleur over haar moeder, die verplicht in quarantaine moest nadat ze een rondje had gewandeld met haar dochter. Ze gingen naar het bos, want de tuin van het verpleeghuis hadden ze „wel een beetje gezien”. „Ze houdt van het bos, en ze knapt daar enorm van op”, vertelt Karin. „Dat was tegen de regels, dus moest ze in quarantaine.” Géén van de familieleden was besmet, ze zijn juist „heel voorzichtig” als het gaat om haar moeder.

Dus de enige reden dat mevrouw tien dagen lang in quarantaine moest – ondanks dat ze al gevaccineerd is – is dat ze iets verder dan de tuin van het verpleeghuis wandelde. „De eerste lockdown kwam weer helemaal naar boven, en dat was een vreselijke tijd”, legt haar dochter uit. „Mijn vader was kort daarvoor overleden, en die rouwperiode heeft zij alleen moeten doormaken. Dat was afschuwelijk, en dat wilden we nooit meer.”

Ook zegt Karin dat ze dachten dat het verpleeghuis het daarover met hen eens was: dit nooit meer. Maar toch zat haar moeder weer alleen op haar kamertje. ‘Opgesloten’.



‘Nog even volhouden’

Ook Mark Kramer, voorzitter acute zorg Noord-Holland en Flevoland, schoof aan. Volgens hem moeten we „ons nog even houden aan de maatregelen, zodat het niet uit de hand loopt”. „Het is vaccineren, vaccineren, vaccineren, vaccineren, tegen de klippen op. Maar toch even, voor de komende twee, drie maanden, de kiezen op elkaar.”

En kunnen we dan wel mondjesmaat versoepelen, vraagt presentatrice Carrie ten Napel zich hardop af. „We hebben allemaal genoeg van Covid, maar de biologie van dat virus is genadeloos.” Als we nu versoepelen en ons gedrag te veel „laten gaan”, stromen de ic’s vol, menen de gasten.



Verpleeghuizen

Nog even volhouden betekent dus (blijkbaar) ook dat gevaccineerde ouderen hun familie nog niet mogen zien. Op sociale media delen mensen soortgelijke ervaringen met verpleeghuizen. Zo ook deze kleindochter: „Mijn oma heeft allebei haar vaccins gehad, en zij mag nog steeds haar kleinkinderen niet zien.”



Birgit vraagt zich af waarom dit wéér gebeurt, terwijl we na de eerste golf hadden ‘afgesproken’ dat dit nooit meer voor zou komen. „Dan ben je gevaccineerd en zit je nog opgesloten op je kamertje in een verpleeghuis want weer coronauitbraak. Dit zou toch niet meer gebeuren?”



Dan ben je gevaccineerd en zit je nog opgesloten op je kamertje in een verpleeghuis want weer coronauitbraak.

