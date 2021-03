Beau neemt stokje over van Jinek en geeft ‘chique kritiek op coronabeleid’

Beau van Erven Dorens kroop gisteravond weer op de presentatiestoel voor zijn talkshow Beau. Eva Jinek was afgelopen vrijdag voorlopig voor de laatste keer op televisie en keert in september terug.

En verandering op de buis, zorgt natuurlijk voor de nodige reacties op Twitter. In de uitzending worden onder meer Meiland-hond Bommel, het Marengo-Proces en de beruchte avondklok besproken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eindelijk is #Beau er weer, en irritante #Jinek tijdelijk van de buis. — 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲̈𝗹𝗮✨ (@kleinmaarfine) March 22, 2021

Aankondiging op de fiets

Van Erven Dorens start zijn uitzending in zijn eigen huiskamer waarbij hij zijn kinderen even om een quote vraagt. Daarmee geeft hij een persoonlijke noot aan de huidige lockdown. Vervolgens stapt hij op de fiets en rijdt naar de studio. Hij somt een aantal anekdotes op over de coronamaatregelen. Zo zouden bijvoorbeeld jongeren moeten volgens hem nu moeten „tongen, biertjes drinken en voetballen”.

Op zijn fiets kondigt hij zijn programma aan. „En nou begint mijn reeks en moet ik aan het werk. Het liefst zou ik het helemaal niet meer over corona willen hebben. Maar dat kan helaas niet. Ik ga proberen het wat vrolijker te maken.” Zijn aankondiging krijgt veel lof op twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Beau live op de fiets naar de Studio baas!!😍 — Virgil (@virgil2o) March 22, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Beau zal ook geen kans missen om z’n huis te showen hè? — Victor Hopman 😊🪴 (@vic23) March 22, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beau is Back met een geniale opening van zijn show. Wat een baas! #beau — Paul Visscher (@paulvissch) March 22, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#BEAU Beau wil t minder hebben over corona en politiek, het moet vrolijker worden, vandaar vanavond de onderwerpen: het proces Taghi, WK in Qatar, de dood van Bommel …..😂😂😂 — Rineke #ikdoewelmee! (@TonneDer) March 22, 2021

Kkritiek op overheidsbeleid

Al vrij snel worden aan tafel de huidige coronamaatregelen besproken. Van Erven Dorens stelt wat kritische vragen over deze maatregelen en speelt de bal naar politiek verslaggever Floor Bremer, die aan tafel zit. Ook tafelgasten Peter R. de Vries en journalist Mick van Wely uiten hun kritiek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Prachtige aankondiging van Beau van Erven Dorens zojuist ter aankondiging van de rentree van zijn talkshow #BEAU. Kritiek op het overheidsbeleid, maar wel op een hele chique wijze. Topper! Welkom terug, Beau! 🥰 — Ken Stash (@KenStash) March 22, 2021

Ook de avondklok komt ter sprake. Van Erven Dorens maakt een bruggetje naar zijn eigen pubers en de invloed van de klok op hun jonge leventje. Hij vertelt dat jongeren nu tot 04:30 uur door moeten feesten en het ongenoegen daarvan. Het gebrek aan perspectief in deze situatie lijkt bij veel tafelgasten reden voor kritiek. „Het piept en het kraakt aan alle kanten”, zegt Van Erven Dorens.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mooi. Bij #beau is er sprake van kritiek op de mallotige coronamaatregelen. En wat een verademing ten opzichte van het gehakketak van de andere talkshowhost op dit kanaal die hij nu voor een tijdje weer opvolgt. — Hans van Tellingen (@hansvantelling) March 22, 2021

WK in Qatar

Verder in de uitzending worden de politieke formatie, het Marengo-Proces, het WK in Qatar en de hond van de familie Meiland besproken. Het gesprek over het WK gaat over de schrijnende situatie van arbeiders in Qatar. De mensenrechten zouden daarbij worden geschonden. Hoogleraar Marjan Olfers uit haar zorgen over deze situatie en sportjournalist Helene Hendriks bekijkt de boel praktisch. Sommige Twitteraars vinden de andere tafelgasten en presentator ietwat nonchalant reageren op dit onderwerp.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#beau wat een toppunt van ordinaire platheid hoe de presentator de problematiek omtrent Qatar en FIFA met een luchtig ‘grapje’ afsluit en uit eigen belang het goed heeft gepraat om aanwezig te kunnen zijn zonder een rotgevoel te hebben. — Fons Hendriks (@FonsHen) March 22, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wel typisch dat er alleen maar voorstanders van #Qatar zitten. #beau Maar ja, cash is king dus al die doden zijn niet zo belangrijk blijkbaar. Je bent wel echt naïef als je denkt dat er wat gaat veranderen daar. — Michiel (@kaketoe30) March 22, 2021

Zelfde gasten als Jinek

Niet alle kijkers waren enthousiast over de terugkeer van Van Erven Dorens. Twitteraars zien veel dezelfde gasten als bij Jinek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Andere presentator, zelfde gasten. Wat een armoede#beau — Pim Versteeg (@PimV) March 22, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Verheugde mij op @BeauRTL … zitten daar gewoon weer ‘the usual suspects’…. jammer (vooral die Floor en Peter) @BeauvanED #beau — Michael 🥾 (@lieffering) March 22, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De wekelijkse talkshow Peter Weet Het Beter.

Nu live op RTL4! #beau pic.twitter.com/KYVHPG6d8R — Marga van Warschau (@bekende_de) March 22, 2021

Beau is iedere werkdag om 22:00 uur te zien op RTL 4. In de zomermaanden zal Humberto Tan het stokje overnemen en in september keert Eva Jinek terug met haar talkshow.