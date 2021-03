Wonen op Mars? Het kan in 2100 en zo ziet dat eruit

Kun je het je voorstellen, een optrekje op Mars? Als het aan een creatief architectenbureau ABIBOO ligt kan het binnen 79 jaar werkelijkheid zijn.

Zowel NASA als Elon Musk’s SpaceX hebben grote plannen voor de planeet Mars. Toch lijkt het vestigen op de rode planeet niet zo makkelijk. Er zijn namelijk nogal wat omstandigheden waarmee men rekening dient te houden. Om te beginnen is de druk van de dampkring niet geschikt voor mensen. Ook de hoeveelheid straling op de planeet is dodelijk.

Stad genaamd Nüwa

Dat klinkt niet echt als comfortabele woonomstandigheden, maar het internationale architectenbureau ABIBOO komt met een creatief conceptplan. In dit plan schetsen de architecten een beeld van een mogelijke menselijke habitat op Mars.

Oprichter Alfredo Muñoz vertelt aan nieuwszender Euronews dat ze samen met wetenschappers onderzochten welke omstandigheden op de planeet een rol spelen. Mars beschikt over water en dat helpt volgens de bedenkers bij de bouw van de stad, genaamd Nüwa. „Met het water en de CO2 kunnen we koolstof maken. En daarmee kunnen we weer staal maken”, vertelt Muñoz.

In 2100 wonen op Mars

De ontwerpen voor Nüwa zijn gebaseerd op het laatste wetenschappelijke onderzoek van onderzoeksorgaan The Mars Society. Volgens Muñoz leren de architecten veel over de bouw van de volledig duurzame stad op Mars. „We krijgen meer inzichten en ideeën over dingen die we op aarde anders kunnen doen.”

Het klinkt als een bizarre sciencefiction film, maar als het Muñoz ligt start de bouw van Nüwa in 2054. In 2100 moet de stad klaar zijn en kunnen de eerste mensen hier daadwerkelijk wonen. Ruimtewetenschap toont aan dat Mars en aarde iedere 26 maanden gunstig bij elkaar staan. Dat betekent dat reizen naar Mars dan slechts zes maanden duurt.

Onderweg, in de ruimte dus, kunnen radijsjes worden gekweekt.

Samenwerkingen

Muñoz is optimistisch over de haalbaarheid van zijn project. Volgens hem is het vooral belangrijk dat veel partners uit de private en publieke sector wereldwijd mee willen doen.