Hollands weer gooit roet in het eten: proef met festivals in Biddinghuizen uitgesteld

De proeffestivals van Back to Live die dit weekend zouden plaatsvinden, worden uitgesteld naar volgende week. Hollands weer (wind en regen) gooit roet in het eten.

De weersvoorspellingen voor dit weekend zijn niet mis: er worden zware windstoten, regenval en een lage temperatuur verwacht. Bezoekers hadden daar zorgen over geuit, waardoor mede-organisator Fieldlab Evenementen het idee kreeg dat de opkomst lager en het verblijf korter zou zijn.

Het doel van de festivals op het terrein Walibi Holland in Biddinghuizen is het uitvoeren van een praktijkonderzoek, waarbij gekeken wordt naar hoe er op een veilig en verantwoorde manier evenementen met meer bezoekers plaats kunnen vinden. Als bezoekers weg zouden blijven vanwege het weer, zou het onderzoek in de soep vallen. Daarnaast zou „de beleving van de bezoekers verre van prettig zijn”, meldt Fieldlab.

Pijnlijk besluit

„Dit is een pijnlijk besluit en we hopen op het begrip van het publiek, de artiesten en leveranciers”, laat Marcel Elbertse, voorzitter van de Stuurgroep van Fieldlab Evenementen, weten. „We hebben geen tweede kans voor dit onderzoek. We zijn ons ervan bewust dat de bezoekers, medewerkers en artiesten van het zaterdagevenement zich gisteren allemaal al hebben laten testen. We zullen iedereen helaas toch moeten vragen om volgende week hetzelfde te doen en samen met ons dit onderzoek tot een succes te maken.”



festival uitgesteld vanwege weersomstandigheden maar elke dag deze week dat het duizend uur zou regenen zijn er letterlijk drie druppels gevallen 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 — 想象 (@everygucc) March 12, 2021

Het team van mede-organisatoren MOJO en ID&T laat weten het „ontzettend frustrerend” te vinden dat „na hard werken en meerdere keren uitstel”, nu de weersomstandigheden ervoor zorgen dat de evenementen een weekend moeten worden verplaatst. „We realiseren ons ten zeerste dat we heel veel van ons publiek, leveranciers en artiesten vragen, maar we zagen geen andere oplossing. We zijn druk bezig om de volledige line up door te zetten naar het volgende weekend.”

Hoopvol

Het dancefestival wordt verplaatst naar zaterdag 20 maart, de popvariant naar de zondag de 21e. Als de mensen die een kaartje hebben weten te bemachtigen niet kunnen op de nieuwe datum, kunnen ze de kaarten weer inleveren. Eventueel teruggekomen kaarten gaan maandag 15 maart om 16.00 opnieuw in de verkoop.

Vorige week vonden twee concerten plaats in de Ziggo Dome. De organisatoren waren na die evenementen „hoopvol” gestemd.