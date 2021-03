Bungelende regenpijpen, omgevallen bomen, zwevende verkiezingsposters

Van alles vloog vandaag voorbij, van tuinkussens tot verkiezingsborden, ondervond Amanda van Kuijk. Ze is brandweervrouw in Rotterdam en maakt op Twitter als Fire Rescue Chick mensen graag deelgenoot van haar avonturen, die voor haar just another day at the office zijn. Of in de kazerne en op de wagen, in haar geval.

„Goeiemorgen. Vandaag weer 24 uur dienst op de kazerne Mijnsherenlaan. Vandaag zit ik achterin. Mag ik de weg wijzen aan de chauffeur. Mooi waaibomen dag vandaag.” Haar berichtje op Twitter vanmorgen kon rekenen op veel likes en succeswensen. „Wie weet moet je met de kettingzaag aan de slag!” reageerde iemand met een vooruitziende blik.



Goeiemorgen vandaag weer 24 uur dienst op de kazerne Mijnsherenlaan. Vandaag zit ik achterin e. Mag ik de weg wijzen aan de chauffeur. Mooi waaibomen dag vandaag 😁 — Fire Rescue Chick (@amandeltje2) March 11, 2021

Boom van een boom

Zo was er een boom „van een metertje of negen” in iemands tuin omgevallen, met „z’n volle gewicht” tegen de gevel van het huis aan, vertelt de brandweervrouw over een van hun acties vandaag. „Bij de bovenburen is toen een dikke tak door de ramen heen gegaan, kwam zo boven op de eettafel terecht. Gelukkig zat er niet net iemand aan z’n ontbijtje!” De kettingzaag kwam tevoorschijn en ze hebben een stuk van de boom gezaagd, zodat het geen gevaar meer vormde.

Stormachtige dag

„We hebben net tien uitrukken achter elkaar gehad”, antwoordt ze op de vraag hoe stormachtig haar werkdag tot nu toe is. „Had ik net een kopje thee ingeschonken en dan ging het alarm weer.” En dat betekent: gáán met die wagen, precies wat ze het liefste doet. „We helpen overal we kunnen helpen.” Haar enthousiasme is hoorbaar vanuit de wagen in Rotterdam, waar ze met z’n zessen in zitten. „We doen het met z’n allen hè, we zijn een teampie.”

Verkiezingsborden vlogen om de oren

De meldingen komen rap achter elkaar binnen, de meeste onder de noemer ‘stormschade’, waarna ze met z’n allen „verrassend!” roepen. Ze somt de werkzaamheden op. Bomen zagen, waarbij per toeval ook een duivenfamilie wordt gered, bungelende regenpijp losmaken, rondvliegende reclameborden oprapen: „De makelaars op Zuidplein lagen ineens midden in de berm!”

Ook verkiezingsborden- en posters vielen om en waaiden alle kanten op. „Die zitten vaak met een zo’n tie-wrappie vast en dat wil niet. Die wind trekt alles los.” Welke partij het meeste zweefde? Ze moet lachen. „Ik heb één Mark voorbij zien vliegen en verder vooral veel Denk.”

Tuinkussens



Ik probeer al 3 keer een kop thee te drinken en elke keer als ik hem net heb gezet gaat het alarm weer. Nu van een gaslucht. Terplaatsen nike gemeten dus nu weer inzetbaar. — Fire Rescue Chick (@amandeltje2) March 11, 2021

Ja, het was chaos vandaag en geen tijd voor sporten op de kazerne of rustig even een bakkie thee doen, beaamt Amanda. „Heel Rotterdam zat op de wagen, ook vrijwilligers werden ingezet.” Van alles kwam voorbij, letterlijk ook. Dakpannen, takken, plastic tassen en kussens die van het balkon vlogen. Daar moet ze altijd wel van gniffelen. „Dan zie ik helemaal voor me hoe iemand dan over een tijdje lekker in de zon wil liggen, maar ineens geen kussen meer in de tuinstoel ziet!”

Nieuwe melding

Ze werkt tot morgenochtend acht uur en straks wacht er lasagne voor hen, en vast nog wel meer. „Ik ben benieuwd wat de dag nog voor ons in petto heeft.” En dan houdt Amanda ineens op met praten. „Stil eens…”, fluistert ze. „We hebben weer een melding.” Aandachtig luistert deze ‘fire rescue chick’ naar de oproep. Om het daarna weer uit te roepen. „Stormschade… Verrassend!”

Bed

Wat ze trouwens met die door de lucht waaiende verkiezingsposters doen? De meeste probeert ze „tussen twee paaltjes ofzo” te leggen zodat er niet uit wegwaaien en sommige belanden ook weleens bij het afval, beaamt ze, „we willen niet dat ze tegen de ruiten van auto’s vliegen.” En eentje hebben zij en haar collega’s een wel heel bijzondere plek gegeven. Achter het bed van een andere collega, „zodat-ie eindelijk een held achter z’n bed heeft staan. Maar ik verklap niet wie dat is, hoor!”