Bikkels trappen snot voor de ogen, plaatsen zich per ongeluk voor NK tegenwindfietsen

Gisteren maakte lentestorm Evert het land onveilig en dat hebben drie fietsers in Zeeland geweten. Nietsvermoedend reden ze op de Oosterscheldekering, toen ze te horen kregen dat ze zich hadden geplaatst voor het Eneco NK Tegenwindfietsen. De drie passeerden tussen 10.00 uur en 14.00 de onzichtbare startlijn, waar normaal gesproken het NK-parcours gestart wordt. Iemand van de organisatie wenste ze subtiel succes en bij de finish werden ze afgeklokt. Daar kregen ze een Golden Ticket voor de eerstvolgende editie van de race. De drie hadden het 8,4 kilometer lange traject afgelegd met windkracht 9 tegen.

Reden genoeg voor de organisatie van het NK om de fietsers te feliciteren. „We willen de dikste en sterkste kuiten aan de start, dus hebben deze donderdag gebruikt om te kijken of er op onofficiële momenten als vandaag nog echte bikkels bestaan”, zei organisator Robrecht Stoekenbroek. “We werden niet teleurgesteld!”

Boodschap van organisatie NK Tegenwindfietsen

De organisatie van het NK was vanzelfsprekend zelf ook aanwezig op de Oosterscheldekering, al was het maar voor de nostalgie en om een frisse neus halen. Ze deden een poging tot een inspirerende boodschap opnemen, maar dat viel in het water/de wind.

We móesten vandaag even een kijkje nemen. We misten de Kering te erg. En daar hadden we dit over te zeggen… #waaitellmewaai Posted by NK Tegenwindfietsen on Thursday, March 11, 2021

Vorig jaar was het zelfs de doorgewinterde tegenwindfietsers te gortig: toen ging het NK gepaard met storm Ciara, die voor windstoten tot wel 120 km/u zorgde. Die editie werd uiteindelijk vroegtijdig afgebroken door de te harde wind. Van de driehonderd deelnemers konden er zestig niet finishen.

Lentestorm Evert

Gisterenmorgen werd er in Vlissingen een uur lang windkracht 9 gemeten. Later op de dag gebeurde dat ook op andere plekken in het land. Om half 7 ’s avonds werd er door het KNMI niet meer gewaarschuwd voor stormachtige wind: alle provincies kregen toen weer code groen.

Volgens verzekeraars lijkt het vooralsnog mee te vallen met schademeldingen van lentestorm Evert. Gisteren aan het einde van de middag waren er bij verzekeraar Interpolis zo’n 700 meldingen van stormschade binnen. De meeste meldingen kwamen uit Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Daar raasde de storm het hardst.