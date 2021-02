100.000 in wachtrij proeffestivals en onzinnige zwarte markt begonnen

Maar liefst 100.000 mensen hebben vandaag in de digitale wachtrij gestaan voor een kaartje voor een van de concerten en proeffestivals van ID&T en MOJO. Van de bemachtigde kaartjes zijn er een aantal direct op de zwarte markt aangeboden. Zo’n ticket kopen heeft nul komma nul zin.

De vier proeffestivals om te onderzoeken wat er in de eventbranche weer mogelijk is, waren vanmiddag in 20 minuten uitverkocht.

Grote behoefte proeffestivals

„Ter vergelijking, Mysteryland had bij laatste editie in 2019 130.000 bezoekers in drie dagen”, aldus een woordvoerder van de organisatie over de animo. Maar voor de vier proefevenementen waren in totaal slechts 5600 kaarten te vergeven. Die waren dus in no time weg. „Dit getuigt ook van de grote behoefte die er is”, verklaart de woordvoerder.

De kleinschalige events vinden plaats in maart als onderdeel van het onderzoek van Fieldlab Evenementen. Festivalfans en concertgangers konden donderdag vanaf 12.00 uur kaarten kopen voor twee evenementen in de Ziggo Dome en twee proeffestivals op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano, André Hazes en Maan zijn headliners op de evenementen. Metro bezocht zaterdag een van de andere proefevents, een optreden van Guido Weijers. Tijdens de toekomstige proefevenementen wordt iedereen twee keer op corona getest. Dat hield de mensen echter niet tegen om te proberen een kaartje te kopen.

In de Ziggo Dome reageerde men razendenthousiast.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook misbruik van tickets

Fieldlab Evenementen waarschuwt voor de doorverkoop van de kaarten voor de Back to Live proeffestivals. Dat laat de organisatie weten. Op Marktplaats verschenen vanmiddag al de eerste popfestivalkaarten, vanaf zo’n 300 euro per stuk. „Het zou zonde zijn als je die koopt, want het heeft geen nut. Alle kaarten staan op naam.” Op het festival moeten de bezoekers namelijk onder meer een negatieve coronatest overleggen, die gekoppeld is aan hun BSN-nummer en naam. „En dat gaan we checken.”

De proeffestivals op een rij:

• 6 maart Ziggo Dome, dancefeest met onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feld, Lucas & Steve en Lady Bee.

• 7 maart Ziggo Dome, concert André Hazes samen met een support act en special guest.

• 13 maart Lowlandsterrein Biddinghuizen, Back To Live-dancefestival met onder meer Joris Voorn, Reinier Zonneveld, Colin Benders, Nicky Elisabeth en Philou Louzolo.

• 14 maart Lowloandsterrein Biddinghuizen, popfestival met onder anderen Chef’Special, Maan en Bilal Wahib.