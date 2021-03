LIVE: Bekijk hier de persconferentie van Rutte en De Jonge

Om 19.00 uur vertellen demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge in een persconferentie wat we de komende tijd kunnen verwachten. Kijk hier live mee.

Wat we in ieder geval al weten, is dat de avondklok wordt verlengd tot 30 maart. Ook het negatieve reisadvies voor reizen naar het buitenland blijft van kracht; in ieder geval tot half april. En hogescholen en universiteiten mogen in ieder geval deze maand hun deuren nog niet openen. Ook terrassen blijven in ieder geval tot Pasen gesloten. Hoe en wat verder zie je zometeen om 19.00 uur: