Oostenrijk onderzoekt partij vaccins AstraZeneca na incident

De Oostenrijkse autoriteiten hebben uit voorzorg de inentingen met een partij coronavaccins van AstraZeneca opgeschort nadat een vrouw overleed en een ander ziek werd. Dat meldt het Federaal Bureau voor Veiligheid in de Gezondheidszorg (BASG) in Oostenrijk, dat het incident onderzoekt, vandaag.

Een 49-jarige vrouw overleed als gevolg van ernstige stollingsstoornissen en een 35-jarige vrouw ontwikkelde een longembolie maar is herstellende, aldus BASG. Een longembolie is een acute longaandoening die wordt veroorzaakt door een losgeraakte bloedklont. „Momenteel is er geen bewijs van een oorzakelijk verband met de vaccinatie”, liet BASG weten.

Verpleegsters

Zowel de Oostenrijkse krant Niederösterreichische Nachrichten als de omroep ORF en het persbureau APA meldden dat de vrouwen beiden verpleegsters zijn in de Zwettl-kliniek in de deelstaat Neder-Oostenrijk.

BASG zei dat bloedstollingen niet tot de bekende bijwerkingen van het vaccin behoren en onderzoekt het incident om elk mogelijk verband volledig uit te sluiten. „Als voorzorgsmaatregel worden de resterende voorraden van de betrokken vaccinbatch niet meer uitgegeven of gevaccineerd”, voegde de gezondheidsautoriteit eraan toe.

Rigoureuze kwaliteitscontroles

Een woordvoerder van AstraZeneca zei dat er geen bevestigde ernstige ongewenste voorvallen in verband met het vaccin zijn geweest en dat alle batches worden onderworpen aan strenge en rigoureuze kwaliteitscontroles.

Uit proeven en ervaringen in de praktijk bleek tot dusver dat het vaccin veilig en doeltreffend is en dat het in meer dan vijftig landen voor gebruik is goedgekeurd, aldus de woordvoerder. AstraZeneca zei ook dat het in contact staat met de Oostenrijkse autoriteiten en dat het onderzoek volledig gesteund zal worden.