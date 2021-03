Mogelijk verruimingen voor sportschool, maar niet alle sportschoolhouders blij

Vanavond weer een persconferentie. Als we de ‘ingewijden’ moeten geloven, horen we daar niet veel goeds in. Wel mogelijk versoepelingen voor de sportscholen, maar niet alle sportschoolhouders zijn daar blij mee.

Sterker nog: als die sportversoepelingen er daadwerkelijk komen, zullen niet alle sportschooleigenaren daar gebruik van maken. Dat komt omdat het voornamelijk zal gaan om buiten sporten. En sportscholen zijn in het organiseren daarvan afhankelijk van hun vestigingslocatie, zegt Ronald Wouters van brancheorganisatie NL Actief. „Als je in een stadscentrum zit is daar de ruimte niet voor, maar op een industrieterrein misschien wel. Dat maakt dat eventuele verruimingen voor een ongelijk speelveld voor sportscholen zorgen.”

Nu is buitensporten in groepen voor volwassenen vanaf 27 jaar nog verboden, maar vandaag beslist het kabinet of ze het voor alle leeftijdsgroepen mogelijk maakt.



"Als de besmettingscijfers dalen wil het kabinet over drie weken ook het buiten sporten in groepsverband voor volwassenen mogelijk maken. Nu mag dat tot 27 jaar." KOERSSSS — Remy M (@rmeijer86) March 6, 2021

Buiten sporten

Daarnaast zijn niet alle sportscholen eigenaar van het omliggende terrein van de gym. Dat betekent dat ze een ontheffing van de grondeigenaar nodig hebben om daar buitenactiviteiten te organiseren. Een woordvoerder van Fit For Free laat weten dat dit de communicatie naar leden bemoeilijkt. Want: „We hebben 123 vestigingen. Bij sommige locaties is het wel mogelijk een ontheffing te regelen, maar bij het overgrote deel niet.”

„Een lapmiddel”, noemt een woordvoerder van vrouwenfitnessketen Curves mogelijke verruimingen. Toch kiest Curves er wel voor nieuwe mogelijkheden te benutten, al is het maar als extra service voor de leden. „Maar wel tegen een gehalveerd tarief, want buitensport is geen volwaardig aanbod voor onze leden. Maar het is beter iets dan niets.”



Sporten buiten mag met groepjes van maximaal 2 mensen (exclusief instructeur). Daarbij mogen meerdere groepjes naast elkaar sporten. Tussen de groepjes dient ten minste 1,5 meter afstand worden gehouden. Deze groepjes mogen niet wisselen van samenstelling tijdens de activiteit. — bouwina (@bouwina) March 8, 2021

De sportscholen zijn vanwege het coronavirus sinds december gesloten. Sinds begin deze maand is buitensporten in groepsverband voor mensen tot 27 jaar weer toegestaan, maar wel alleen in de buurt van sportaccommodaties.

Minder dan 4000 coronabesmettingen

Vandaag waren daar ook weer de coronabesmettingen: 3924 nieuwe, tussen gisteren en vandaag. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt de laatste weken een vrij stabiel aantal coronabesmettingen per dag. Dat zijn er gemiddeld zo’n 4500. Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen onder dat gemiddelde, doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit.

In de ziekenhuizen is de bezetting gestegen. Vijf dagen achter elkaar daalde het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, maar nu is daar een einde aan gekomen. Op dit moment zijn er 1905 mensen opgenomen met een coronabesmetting. Dat zijn er 54 meer dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van hen liggen er 558 op de intensive care, 13 meer vergeleken met een dag eerder. Het is voor het eerst in bijna twee weken dat dit aantal boven de 550 uitkomt. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1347 coronapatiënten, een toename van 41 afgelopen etmaal.