Prangende vraag Hugo de Jonge: volstaat 1 prik als je het al gehad hebt?

Hugo de Jonge zit nooit stil. Persconferentie hier, talkshow-gast daar en ondertussen ook inhoudelijk druk met het coronabeleid. Zo vraagt hij zich nu iets af wat een hoop vaccins zou kunnen schelen, mits het antwoord bevestigend is.

Kan iemand die corona heeft gehad volstaan met één vaccinatie? Die vraag laat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) onderzoeken door de Gezondheidsraad.

Het kan als het mogelijk is een „enorme versnelling” aanbrengen in het vaccinatieprogramma, licht de bewindsman toe. Als mensen maar één prik nodig hebben, kunnen andere mensen sneller worden ingeënt.

Antistoffen

Mensen die het coronavirus hebben gehad, bezitten al antistoffen. Er wordt nu onderzocht of zij met één prik voldoende beschermd zijn tegen het virus. Er wordt hier internationaal al meer onderzoek naar gedaan.

De Jonge hoopt binnen enkele weken uitsluitsel te krijgen van de Gezondheidsraad. Naar schatting hebben 3 tot 3,5 miljoen Nederlanders de ziekte doorgemaakt. Maar lang niet iedereen is ziek geweest of heeft een test ondergaan.

Hoe de praktische uitvoering precies moet wanneer inderdaad zou blijken dat een enkele prik voldoende is, weet De Jonge nog niet. Hij verwacht wel dat dit een flinke puzzel zal zijn.

In Vlaanderen speelt de vraag al wat langer:



Dat er nog steeds niet geweten is of 1 prik volstaat kan je toch niet voorstellen. We zijn bijna maart. #terzaketv — Stefan (@des_stefan) February 26, 2021



Gezondheidsraad laat AstraZeneca-vaccin toe voor alle leeftijden,geen bewijs dat 1 prik volstaat❗Wat moet men nog geloven⁉️Remember dat experts zeiden dat't tegen Zuid-Afrikaanse variant niet effectief werkzaam zou zijn❗Gaat men op ons experimenteren ⁉️ https://t.co/wKO5lbvrOV — John Sips (@johnsips1949) March 2, 2021

Zomer volgens De Jonge

Gisteravond bracht De Jonge nog heuglijk nieuws naar buiten. Volgens hem is het mogelijk om alle Nederlanders begin juli ten minste één keer gevaccineerd te hebben. Mits de nu verwachte leveringen doorgaan, en daar zijn al wat problemen mee geweest.

Toch denkt De Jonge, zo zei hij gisteravond bij Op1, dat we „gewoon een hele leuke zomer tegemoet gaan”. Ook verwacht hij dat twee derde van de mensen tegen die tijd volledig is beschermd. De andere derde heeft dan de eerste prik gehad. „De tweede helft van het tweede kwartaal zullen we al behoorlijk kunnen afschalen in maatregelen”, zei de minister.

Eén prik van Janssen

Op dit moment zijn er een paar merken vaccins beschikbaar – van Pfizer en AstraZeneca bijvoorbeeld – en daar heb je twee prikken van nodig. Maar bij het vaccin van farmaceut Janssen is één prik voldoende. Naar verwachting keurt het Europees Geneesmiddelenbureau dat midden volgende week goed.

Het vaccinatietempo is ook flink opgeschaald: eerder dacht het kabinet nog dat het tot het begin van de herfst zou duren voordat iedereen die dat wil ten minste deels gevaccineerd zou zijn. Maar nu is minister De Jonge dus een stuk optimistischer. Dat komt door onder meer ervaringen van de afgelopen tijd, met het prikken en de leveringen van de vaccins.