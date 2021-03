België blijft ‘gewoon’ vaccineren met AstraZeneca-vaccin

In België blijven ze ‘gewoon’ vaccineren met het vaccin van AstraZeneca, na ophef in andere landen. Noorwegen, Denemarken en IJsland besloten het middel een tijdje niet in te zetten na meldingen van trombose. De Belgische taskforce vaccinatie ziet echter geen reden om hetzelfde te doen.

Vandaag presenteerden de Noren drie probleemgevallen na een recente AstraZeneca-inenting. Het gaat om drie zorgmedewerkers, die na de vaccinatie te maken kregen met bloedingen, bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Wel erkennen de autoriteiten dat ze niet weten of er een verband is tussen de vaccinatie en de ziekteverschijnselen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam stelt een onderzoek in.

I received Astra Zeneca. Heard it causes clots. What to do?

Chill:) No proof that vaccine caused clots. Take it if available

Obesity, immobility, injury, cancer, travel, pregnancy can all cause clots. They’re easy to diagnose/treat. Premature to blame the vaccine. ⬇️ @CDCgov pic.twitter.com/57LyOyY8ez

— Faheem Younus, MD (@FaheemYounus) March 13, 2021