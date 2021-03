AZ-speler twee duels geschorst vanwege wedden op wedstrijden

Een speler van het eerste elftal van AZ is door de commissie van beroep van de KNVB schuldig bevonden aan het afsluiten van weddenschappen op wedstrijden in het betaald voetbal. Hij is voor twee wedstrijden geschorst en heeft zijn straf al uitgezeten. Om welke speler het gaat is niet bekend.

Op verzoek van de veroordeelde profvoetballer is de uitspraak van de beroepscommissie gedeeltelijk gepubliceerd en zijn de namen van de speler en zijn vriend, die ook betrokken was bij het gokken op duels, weggelaten. „Naar het oordeel van de commissie van beroep zijn namens appellant belangen aangevoerd die zwaarder wegen dan de belangen van gehele publicatie van de uitspraak”, laat de commissie weten.

De beroepscommissie achtte bewezen dat in 2019 en 2020 op wedstrijden in de Eredivisie en KNVB-beker op naam, op het account en voor rekening van de profvoetballer weddenschappen zijn afgesloten. Die weddenschappen zijn volgens de commissie in elk geval niet afgesloten door iemand anders dan de speler of zijn vriend en de voetballer was ermee bekend dat zijn vriend de weddenschappen op naam en rekening van de AZ-speler afsloot.

Geen aanwijzingen voor matchfixing

Het ging daarbij om weddenschappen op wedstrijden in competities waaraan de speler zelf deelnam, maar niet om duels van de hoofdmacht AZ. Wel werd op zijn account een weddenschap afgesloten op een duel van Jong AZ. Voor specifieke matchfixing waren er geen aanwijzingen. „Zelfs geen begin van bewijs”, oordeelde de beroepscommissie.

AZ laat op de website weten dat de clubleiding heeft geconstateerd dat er geen sprake is geweest van wedden op eigen wedstrijden door de speler van AZ. „De speler heeft bij AZ aangegeven dat hij de zaak betreurt, maar hij heeft uitgelegd hoe het is gegaan. Na zijn uitleg en de uitspraak is de zaak daarmee voor AZ gesloten.”



📰 Reactie AZ op uitspraak Commissie van Beroep#AZ — AZ (@AZAlkmaar) March 14, 2021

‘Spelers niet op de hoogte van regels’

Wel heeft AZ hieruit afgeleid dat „in zijn algemeenheid niet alle spelers op de hoogte zijn van de regelgeving” op dit gebied. „De club zal ervoor zorgen haar spelers nog bewuster te maken van de regels die er gelden.” De tuchtcommissie legde de speler begin vorige maand een schorsing op van drie wedstrijden, waarvan één duel voorwaardelijk.