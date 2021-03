Bijwerkingencentrum: geen reden tot stoppen met AstraZeneca in Nederland

Het nieuws dat Denemarken in elk geval twee weken stopt met het vaccineren van mensen met AstraZeneca werd vanmorgen al snel wereldnieuws, of in elk geval Europees nieuws. Ook IJsland stopt met het vaccin. In Nederland zien we niets bijzonders, zegt het Bijwerkingencentrum. En volgens het beoordelingscollege komt trombose niet door het vaccin.

Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland maar één melding van een mogelijke trombose over het vaccin AstraZeneca ontvangen. „Het gaat om een verdenking van een trombose, zonder ernstige gevolgen”, zegt Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij Lareb.

Bijwerkingencentrum

Zij ziet geen reden om te stoppen met het coronavaccin. „We zien niets bijzonders, maar we zijn er natuurlijk wel extra alert op.”

Volgens de meest recente cijfers van Lareb zijn er van alle vaccins tot nu toe 6426 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. Verreweg de meeste van deze meldingen, bijna 5800, kwamen na inenting met het vaccin van Pfizer/BioNTech. ‘Slechts’ 159 meldingen gingen over het vaccin van AstraZeneca.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Steeds meer Nederlanders zijn beschermd tegen #covid-19. Wat kun je verwachten na een prik? 'De bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin blijken iets vaker als heftig te worden ervaren', zegt directeur Agnes Kant van Bijwerkingencentrum Lareb in @nosradio1: https://t.co/BXBAwWCUrb — NPO Radio 1 (@NPORadio1) March 11, 2021

Denemarken

Denemarken maakte vandaag bekend voorlopig te stoppen met het vaccineren van mensen met AstraZeneca. Dat heeft volgens de autoriteiten te maken met mogelijke bijwerkingen. Er is herhaaldelijk melding gemaakt van bloedstolsels bij mensen die waren ingeënt met het middel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sundhedsmyndighederne har af forsigtighedshensyn sat vaccination med AstraZeneca i bero efter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form af dødelige blodpropper. Det kan pt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng. Vi handler tidligt, det skal undersøges grundigt #COVID19dk — Magnus Heunicke (@Heunicke) March 11, 2021

Minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke benadrukt op Twitter dat het nog te vroeg is om met zekerheid te zeggen dat sprake is van een verband. Dat wordt volgens de bewindsman uitgezocht. Hij noemt het stopzetten van de vaccinaties een voorzorgsmaatregel.

Directeur Søren Brostrøm van de gezondheidsautoriteit zegt dat uitgebreid is vastgelegd dat het vaccin veilig is en goed werkt. „Maar we moeten toch reageren op informatie over mogelijke ernstige bijwerkingen, zowel in Denemarken als in andere Europese landen”, legt hij uit.

IJsland

Ook IJsland schort het gebruik op van het AstraZeneca-vaccin vanwege zorgen over mogelijke bijwerkingen. De autoriteiten stoppen met inenten tot duidelijk is dat er geen verband is tussen het coronavaccin en bloedstollingen, berichten lokale media.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"serious cases of blood clots among vaccinated people”

The Danish Health Authority stopped short of saying there was a direct link between the vaccine and the blood clots, "at the time being."

Shortly after the announcement, Iceland followed suit. https://t.co/QvGKI8HWwX — flosz (@floszcrxl) March 11, 2021

Niet de oorzaak

Het coronavaccin van AstraZeneca is hoogstwaarschijnlijk niet de oorzaak van diverse trombosegevallen, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

„Trombose en longembolie zijn géén bekende bijwerkingen van het vaccin”, laat het CBG weten. „Wanneer grote groepen worden gevaccineerd zoals nu het geval is, dan kun je dergelijke meldingen verwachten.”

De Nederlandse toezichthouder verwijst naar de eerdere reactie van het speciale bewakingscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dit comité liet woensdag al weten geen aanwijzingen te zien voor een verband tussen een sterfgeval in Oostenrijk en het vaccin van AstraZeneca. Oostenrijk, Luxemburg en de Baltische staten legden de inentingen met een specifieke partij van 1 miljoen vaccindoses tijdelijk stil nadat een Oostenrijkse vrouw tien dagen na de prik was overleden aan de gevolgen van trombose.

Meldingen

„We zijn altijd verplicht om serieuze meldingen te onderzoeken: dat is wat we nu doen”, zo laat het CBG weten. „Het EMA overlegt hierover op dit moment in Europees verband.” Vanmiddag volgt waarschijnlijk meer informatie. „Indien nodig ondernemen we gepaste actie”, aldus het college.

Het ministerie van Volksgezondheid kan nog niet zeggen of het de vaccinaties met AstraZeneca wil voortzetten, of uit voorzorg het voorbeeld van Denemarken en IJsland volgt. Het departement wacht het oordeel van het EMA af, laat een woordvoerder weten.