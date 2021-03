Mbo-studenten worden vaccinatie-hulpen bij GGD: ‘Ik voel me vereerd’

Veertien studenten van ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort en MBO Utrecht doen mee aan een vaccinatiepilot. Een week lang gaan zij de GGD ondersteunen in het zetten van coronavaccinaties. Als de pilot een succes is, kunnen de studenten voor langere tijd aan de slag in de vaccinatiestraat. En dat komt goed uit, want veel studenten zijn nog op zoek naar een stageplaats.

Joost Heeroma, woordvoerder van ROC Midden Nederland, vertelt dat de pilot een samenwerking is tussen de scholen en GGD. Hij noemt het „een win-win scenario”.

Studenten krijgen prikles

Iedere student die de opleiding verpleegkunde of doktersassistent volgt op een van de bovengenoemde mbo-scholen, krijgt prikles. Heeroma vertelt dat ze deze priklessen „naar voren” hebben gehaald. „Wij hebben die lessen eerder gegeven dan normaal in de planning zou staan. Vervolgens hebben wij tegen de GGD gezegd dat wij studenten hebben die kunnen helpen met vaccineren.’’

De GGD sloot zich aan bij het initiatief en samen hebben ze het plan opgezet. „Een win-win scenario, want de studenten kunnen op deze manier stage lopen én we ondersteunen de GGD met de enorme vaccinatie-drukte. Daarbij vinden veel studenten het fijn om iets bij te kunnen dragen in deze coronacrisis.’’

‘Ik voel me vereerd’

Faye Brands is tweedejaarsstudent aan de opleiding Doktersassistent en begint donderdag met de pilot. „We krijgen eerst een aantal dagen les van de GGD, daarna wordt beoordeeld of we door mogen met de pilot.” Ze heeft er veel zin in. „Ik vind het wel spannend, omdat ik niet helemaal weet wat ik kan verwachten, maar ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het heel erg druk gaat zijn in de vaccinatiestraat”, zegt Brands.

Als alles goed verloopt, is de studente tot en met midden juni, drie dagen per week werkzaam als stagiaire in de teststraat. „Ik voel me vereerd dat ik dit mag doen. Ik geef mensen hun vrijheid terug en dat vind ik heel bijzonder.’’

Pilot

Brands is enorm blij dat deze pilot beschikbaar is als stageplaats. „Ik had al eerder op school aangegeven dat ik graag stage wilde lopen in een vaccinatiestraat, maar toen kon dat nog niet. Een tijdje later werd ik gebeld door mijn docent dat het wél kan met deze pilot. Toen was ik superblij.”

Donderdag gaan in totaal veertien studenten van start met de pilot. Heeroma verwacht dat de komende tijd „meer studenten zich zullen aansluiten bij het programma”.