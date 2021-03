Geen bewijs voor (maar ook niet tegen) positief effect Vitamine D op corona

Even lekker met je toet in de zon zitten doet niet zoveel tegen corona. Zon in pilvorm slikken ook niet. Althans, er is geen bewijs dat vitamine D helpt om Covid-19 te voorkomen.

Een tijd lang beweerden veel mensen wel dat vitamine D zou helpen tegen (of bij) zo’n besmetting – sommige mensen zweerden zelfs bij zon uit een potje. Er was geen hard bewijs, dus was het motto: baadt het niet dan schaadt het niet. Nu zegt de Gezondheidsraad dat nu niet kan worden beoordeeld of vitamine D-supplementen bijdragen aan de preventie van Covid-19.





Politiek gezien had de Gezondheidsraad ook niet met een ander advies kunnen komen. Stel dat ze hadden gezegd: "Oh ja, vitamine D suppletie aan risicogroepen had de hele ellende van afgelopen winter kunnen voorkomen." Dat was niet zo lekker gevallen. Het was wel waar geweest. — Desmond Noordenstein (@noordenstein) March 3, 2021

Ook geen bewijs tégen zon uit een potje

Op het moment is er te weinig bruikbaar onderzoek beschikbaar, zegt de raad. Zo’n advies kunnen ze dus niet geven. Wel lopen er verschillende onderzoeken naar het effect van vitamine D. Waarschijnlijk zijn de resultaten daarvan dit voorjaar beschikbaar. Wie weet verandert de Gezondheidsraad dan van mening, want er is ook geen bewijs dat het níet helpt bij corona.

Klinkt als een raar verhaal, maar het punt is dus dat er gewoon niet genoeg onderzoek is gedaan om te kunnen zeggen of het goedje nou wel of niet werkt. Het ministerie van Volksgezondheid was ook nieuwsgierig: zij vroegen de raad om snel met dit advies te komen. Het lopende onderzoek gaat alleen over het voorkomen van corona. Er is nog niet onderzocht of vitamine D iemand die al besmet is met Covid-19 sneller beter kan maken.





Mijn beide kinderen en mijn schoonmoeder hebben inmiddels corona gehad en ik (nog) niet. Ik slik sinds een jaar dagelijks vitamine D. Ik wil hier verder niets mee beweren, maar toch… — Mark van Heeswijk (@markvanheeswijk) March 3, 2021





Niet tegen corona, ik slik elke dag vitamine d maar heb in ernstige mate corona gekregen. Maar het slikken van vitamine d is niet slecht dus …. — Momo (@Momo75178763) March 3, 2021

Vitamine D bij luchtweginfecties

Er zijn wel aanwijzingen dat vitamine D-supplementen bepaalde andere luchtweginfecties kunnen helpen voorkomen, maar die hebben niet met corona te maken. Het gaat hier ook vooral om infecties bij kinderen tot 16 jaar, bij wie die luchtweginfecties meestal niet ernstig verlopen.

Daarom ziet de raad „onvoldoende aanleiding om iedereen te adviseren om ter preventie van luchtweginfecties of Covid-19 vitamine D-supplementen te nemen”. Het kan namelijk ook zo zijn dat mensen die vitamine D slikken zich ten onrechte beschermd voelen tegen de ziekte. Dat is niet de bedoeling.





Voor mensen die minder dan twee uur per dag buiten zijn kan het geen kwaad vitamine D te slikken. Gewoon. Voor het algemene welzijn. — Ton Verhulst (@Ton_Verhulst) March 3, 2021

Goed voor botten

Maar vitamine D is niet volledig afgeschreven: bij verschillende bevolkingsgroepen kan het helpen bij het onderhouden van de botgezondheid. Bijvoorbeeld kinderen tot 4 jaar, mensen die te weinig vitamine D in de huid aanmaken omdat zij weinig zonlicht krijgen of een donkere huid hebben, vrouwen die in verwachting zijn, vrouwen vanaf 50 jaar en mannen vanaf 70 jaar doen er goed aan zo’n supplement te nemen. Deze groepen wordt al langer geadviseerd supplementen te nemen, maar niet iedereen doet dat, concludeert de raad.

Het adviesorgaan waarschuwt verder dat er nu mensen zijn die, wegens de coronapandemie, niet of nauwelijks buiten komen en daardoor „zonder dat ze er erg in hebben nu wel onder de risicogroep vallen van mensen die te weinig zonlicht krijgen”.