Keith Bakker moet de cel in voor verkrachting en reageert furieus

Keith Bakker is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar voor verkrachting van een minderjarig meisje dat hij hielp met haar eetstoornis. En daar is hij niet mee eens, liet hij duidelijk en met veel verwensingen merken.

Boze Bakker

Bakker reageerde furieus op de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam en noemde het „middeleeuws wat u doet”. De voormalige verslavingsgoeroe vond het „fucking bullshit” en kondigde meteen z’n volgende actie aan. „Ik ga in hoger beroep”, zo riep hij een paar keer achter elkaar, twittert De Telegraaf-verslaggever Saskia Belleman. Iemand naast haar riep „Keith, I love you man!”



,,Ik ga in hoger beroep", roept #Keithbakker een paar keer achter elkaar. Iemand naast mij roept ,,Keith, I love you man!", terwijl het onderwerp van zijn liefde foeterend wordt afgevoerd naar het cellenblok. — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) March 3, 2021

Bakker zou het meisje vanaf haar zestiende hebben misbruikt in Hilversum, Amsterdam, Londen en Saint-Tropez. Zelf ontkent hij dat hij voor haar achttiende verjaardag seks met haar heeft gehad, maar de rechtbank vindt dit ongeloofwaardig.

„Ze was financieel en emotioneel volledig afhankelijk van u”, aldus de rechtbank in het vonnis. „Het slachtoffer raakte volledig geïsoleerd.” Af en toe onderbrak Bakker de rechter tijdens de uitspraak: „Niet waar”, riep hij dan. Of, al zuchtend: „Nee, Jezus Christus man.”



De rechtbank acht bewezen dat het slachtoffer heeft misbruikt. Keith Bakker begint te zuchten en zegt: "Nee, Jezus Christus man." #KeithBakker — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) March 3, 2021

Dubbelleven

Het meisje kwam bij Bakker in Amsterdam wonen en dit mocht verder niemand weten, omdat hij wist dat hij er strafbaar voor was. „Zij leidde een dubbelleven. Haar hele leven draaide om de man, ze had geen eigen vrienden”, aldus de rechter.

Geen tbs voor Keith Bakker

De opgelegde straf is lager dan de zes jaar gevangenisstraf die de officier van justitie had geëist. De officier van justitie had daarnaast ook tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank besloot Bakker geen tbs-maatregel op te leggen, omdat de psychiater en psycholoog hem volledig toerekeningsvatbaar achten. De bij hem aangetroffen stoornissen zijn volgens de rechtbank „niet in verband te brengen met het zedendelict.”

„Eindelijk een beetje fucking reality”, zei Bakker hierop.



Volgens de deskundigen was #Keithbakker volledig toerekeningsvatbaar. De rechtbank legt geen tbs op. ,,Eindelijk een beetje fucking reality", zegt Bakker. — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) March 3, 2021

Bakker zit sinds oktober 2019 vast. Hij kreeg in 2012 vijf jaar cel opgelegd wegens misbruik van een aantal meisjes en vrouwen. De rechtbank vindt het zeer kwalijk dat hij opnieuw in de fout ging. „In zijn nadeel weegt mee dat hij onbeschermde seks had, terwijl hij hiv-geïnfecteerd is en geen voorbehoedsmiddelen gebruikte. De gevolgen daarvan hadden zeer groot kunnen zijn. De vrouw ondervindt tot op heden ernstige psychische klachten door het misbruik.”

Hij kreeg toen ook een beroepsverbod opgelegd. Voor het overtreden van dit beroepsverbod – Bakker hielp afgelopen jaren meerdere jongeren met verslavingsproblematiek – moet hij zijn verdiensten van 85.000 euro terugbetalen aan de Staat.

Het Openbaar Ministerie had ook een nieuw beroepsverbod van dertien jaar geëist, maar dat is niet opgelegd. Er was namelijk geen sprake van een officiële behandeling van het slachtoffer. In plaats van een verslavingsdeskundige werd Bakker een huisvriend van het gezin en kwam er dagelijks over de vloer.

#lowlife

Op Twitter reageren voornamelijk mensen die de straf veel te laag vinden. „Een belachelijk lage straf voor een ‘fucking low-life'”, roept iemand. En: „Ik had Keith weggehangen, da’s middeleeuws!”

En dan heb je ook nog altijd een grapjas die z’n achternaam erbij haalt. „Nou, dat is dan voor de bakker..!”



