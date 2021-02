Nederland bereikt mijlpaal van 1 miljoen vaccinaties

Nederland is de magische grens van één miljoen vaccinaties sinds de start van de vaccinatiecampagne vandaag gepasseerd. Dat meldt demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid op Twitter.

„Ergens vandaag is die miljoenste prik gezet”, zegt De Jonge in een filmpje op Twitter. „Geen van deze vaccins had toegediend kunnen worden zonder de tomeloze inzet van heel erg veel mensen.”



Rekenkundige aanname

Hoeveel prikken er precies zijn gezet is niet duidelijk. Het RIVM gaat namelijk uit van een rekenkundige aanname van hoeveel vaccinaties er zijn gezet. De cijfers zijn gebaseerd op het aantal vaccins dat geleverd wordt aan priklocaties. Het RIVM rekent erop dat deze vaccins binnen vier dagen worden toegediend en gaat uit van een verspilling van 5 procent. Voor vaccins die bij huisartsenpraktijken worden toegediend, geldt dat deze in het algemeen binnen twee weken worden toegediend.

Op het coronadashboard van de Rijksoverheid staat dat er tot nu toe zo’n 980.000 mensen zijn gevaccineerd. De laatste update van het aantal vaccinaties was echter gisteren.

Herhaalprik

GGD’s diende tot nu toe veruit de meeste vaccins toe, namelijk zo’n 680.000. In langdurige zorginstellingen werden al bijna 200.000 prikken gezet en in ziekenhuizen zijn tot nu toe ruim 94.000 mensen ingeënt. Ook huisartsen mogen vaccineren. Daar werden bijna 13.000 mensen geprikt.

Hoeveel Nederlanders al volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus is niet duidelijk. Het coronadashboard maar geen onderscheid in tussen de mensen die alleen nog de eerste inenting hebben gehad en mensen die al een herhaalprik hebben gekregen.