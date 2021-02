Weer te druk in Vondelpark, voor derde dag op rij

Lekker weer, zonnetje erbij, dus: druk in het Vondelpark. Alweer. Zo druk zelfs, dat de gemeente het park heeft afgesloten aan het eind van de middag. Alweer.



Mensen mogen het park alleen nog maar verlaten, laat de politie weten. Er mogen geen nieuwe mensen meer in. Ook gisteren en donderdag werd het park tijdelijk afgesloten wegens drukte.

Vorig weekend was het ook erg druk in het park. Er kwamen zoveel mensen bij elkaar, dat er een heel feest ontstond. Honderden mensen, voornamelijk jongeren, genoten van hun vrije dag in combinatie met de zon. Maar daar was de politie niet zo blij mee.

Woensdag was daarna weer sprake van grote drukte in het stadspark, dus sloot de gemeente de zijingangen van het park af. Ook werd er extra toezicht gehouden bij de twee hoofdingangen. De gemeente verwachtte dat dit zou leidden tot minder drukte.



Vaker druk

Deze week moest de politie meerdere malen ingrijpen omdat de bezoekers van het park de coronamaatregelen niet naleefden. Als de door de gemeente genomen maatregelen niet het gewenste effect bereiken dan zal het Vondelpark volledig worden afgesloten voor het publiek, waarschuwde de gemeente woensdag.

Ook op andere plekken in Amsterdam was het vandaag te druk. De gemeente waarschuwt mensen daarom om niet meer naar de Nieuwmarkt, de Noordermarkt, het Westerpark, het Sarphatipark en het Amstelveld te komen, maar in plaats daarvan een rustige plek op te zoeken.



@AT5 @parool @AmsterdamNL zou het Vondelpark dicht zijn of zo? Het leek wel Koningsdag in de Jordaan.

Gezellig natuurlijk maar geen doorkomen aan en band lek gereden in kapot glas. Zoals Amsterdam gewoon ontbrak elke vorm van handhaving pic.twitter.com/DXakMutsKY — tommy bieringa (@TommyBieringa) February 27, 2021

Afval

Waar mensen afgelopen zondag misschien nog het meest over vielen, was dat de Vondelpark-feestgangers veel afval lieten liggen in het park. Op foto’s is te zien dat hele grasvelden bezaaid liggen met verpakkingen. Ook in BN’er-land deed dat stof opwaaien, ze trokken naar Twitter om duidelijk te maken dat dit niet kan.

„Echt bizar. Gewoon ALLES laten liggen . Wat bezielt je”, schreef Luuk Ikink. „Zijn die jongeren die heel de dag schijnbaar niks te doen hebben”, reageerde Danny Froger daarop. „Dus morgen komen ze terug en ruimen ze alles netjes op.”



Echt bizar. Gewoon ALLES laten liggen . Wat bezielt je. https://t.co/PV0aJhxPGp — Luuk Ikink (@luuk) February 24, 2021

Ook schrijver Saskia Noort deelt een foto van het ‘slagveld’ op Twitter. „Ja, die nieuwe generatie, dat wordt wat”, schreef ze erbij. „Zo ligt het prachtige Vondelpark er nu bij”, schreef Connie Witteman. “Alvast grote dank aan de mannen die dit morgenochtend vroeg weer op willen ruimen. Elke beschaving heeft het afval dat ze verdient.”