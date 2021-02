Alle teststraten en vaccinatielocaties zondag dicht vanwege code rood

Vanwege het barre winterweer dat dit weekend over ons land trekt, wordt morgen niemand in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Ook alle teststraten van de GGD’en in het land zijn zondag dicht. Dat meldt GGD-GHOR Nederland, de landelijke organisatie van de GGD’en.

De koepelorganisatie liet gisteren nog weten zoveel mogelijk coronateststraten en vaccinatielocaties open te willen houden. „Maar we kunnen ons goed voorstellen dat mensen met een gemaakte afspraak, terwijl code geel of oranje van kracht is, liever niet de straat op gaan.”, stelde de GGD GHOR. „Wie zich ongemakkelijk voelt om naar een test- of vaccinatielocatie te gaan en de afspraak wil verzetten, kan contact opnemen met het callcenter. Niemand moet zich verplicht voelen de straat op te gaan.”

Wel liet de organisatie weten dat testlocaties in gebieden waar code rood van kracht is, gesloten zouden worden. Maar inmiddels is in het hele land code rood afgegeven vanwege de verwachte sneeuwval, slecht zicht en snijdende kou. Het gevolg: alle GDD’en sluiten de deuren. Diverse locaties hadden voor het weeralarm werd afgekondigd al laten weten dat ze de test- en vaccinatielocaties uit voorzorg zouden sluiten. Ze zagen het niet zitten om kwetsbare ouderen sneeuw, ijs en vrieskou te laten trotseren.

40.000 afspraken afgezegd

In totaal gaan de afspraken van 40.000 mensen niet door. De helft van hen had een testafspraak staan en de rest zou een prik krijgen. Voor iedereen zal een nieuwe afspraak in worden gepland. „Er wordt geprobeerd om alle mensen hierover telefonisch te informeren”, laat GGD GHOR via Twitter weten. Maar mogelijk gaat het niet lukken om al die mensen op tijd af te bellen. Mensen die geen telefoontje krijgen, worden opgeroepen om niet naar de test- of vaccinatielocaties te komen. „Ook na het weekend zullen wij voor u nog een nieuwe afspraak maken.”



Geen vaccins verspild

De organisatie laat weten dat er geen vaccins worden verspild. „Ongebruikte vaccins gaan in een speciaal daarvoor geschikte koelkast. We gebruiken de vaccins in de aankomende dagen alsnog. De aanlevering van vaccins passen we zo nodig aan”, legt de GGD Noord- en Oost-Gelderland uit.

Het RIVM laat weten geen problemen met de houdbaarheid van vaccins te verwachten, ook niet als de priklocaties maandag nog steeds dicht zouden blijven. Mocht dinsdag nog steeds code rood van kracht zijn, dan gaat het RIVM actie ondernemen, laat een woordvoerder weten.