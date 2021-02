Verschillende teststraten en vaccinatielocaties dicht vanwege de verwachte sneeuw

Uit voorzorg gaan zondag meerdere corona-teststraten dicht. Er is dit weekend namelijk flink wat sneeuw verwacht. De GGD’s Hollands Noorden, Rijnmond en West-Brabant sluiten de teststraten. GGD Noord- en Oost-Gelderland sluit de vaccinatielocaties.

In Hollands Noorden gaat het om de teststraten in Opmeer, Heerhugowaard en Bovenkarspel. De overige teststraten zijn beperkt open, aldus de GGD. Mensen die een afspraak hebben staan voor zondag worden door de GGD geïnformeerd.

De vaccinatielocatie in Alkmaar blijft in principe dit weekend open. Er zijn voorzieningen getroffen tegen slecht weer, „om de winterse omstandigheden niet te storend te laten zijn”, aldus de GGD. Mensen die zondag toch niet willen komen, kunnen een nieuwe afspraak maken.



GGD HN sluit zondag uit voorzorg teststraten Opmeer, Heerhugowaard en Bovenkarspel. De overige teststraten zijn beperkt open. Mensen die een afspraak hebben staan voor zondag worden door de GGD geïnformeerd. Liever niet getest worden dit weekend, bel dan 0800-1202. pic.twitter.com/tZVij2zsY0 — GGD Hollands Noorden (@GGDHN) February 5, 2021

Teststraten Brabant

In West-Brabant blijft de teststraat in Bergen op Zoom dicht. De GGD doet dit omdat er dan binnen meer wachtruimte gemaakt kan worden voor ouderen die komen voor een vaccinatie. Deze test- en vaccinatielocatie is pas sinds kort geopend.

Mensen die komend weekend liever niet gevaccineerd willen worden, kunnen de afspraak verzetten. De GGD heeft ook voorbereidingen getroffen voor de locaties die wel open blijven: „We hebben strooizout en sneeuwschuivers geregeld en afspraken gemaakt met gemeente en Amphia.”

De teststraten Roosendaal en Raamsdonksveer zijn in het weekend ook gesloten. Niet vanwege het winterse weer, maar door de afgenomen vraag naar testen.



We hebben strooizout en sneeuwschuivers geregeld en afspraken gemaakt met gemeente en Amphia.

Op de locatie Bergen op Zoom sluiten we zondag de teststraat, zodat we binnen meer wachtruimte kunnen maken voor ouderen die voor een vaccinatie komen. — GGD West-Brabant (@GGDWestBrabant) February 5, 2021

Vaccinatielocaties Gelderland

GGD Noord- en Oost-Gelderland houdt de vaccinatielocaties in Doetinchem en Apeldoorn dicht. „De veiligheid van onze kwetsbare bezoekers op leeftijd en ons personeel staat voorop”, aldus de GGD.

Mensen die een afspraak hadden in Doetinchem, kunnen daar een week later met hun afspraakbewijs van 7 februari terecht. Dat geldt ook voor de senioren die zich zondag in Apeldoorn zouden melden, aldus de GGD. Zorgmedewerkers die zondag een afsprak gepland hadden staan in Apeldoorn voor een tweede vaccinatie, kunnen vrijdag terecht in Zutphen. Volgens de GGD wordt deze tweede prik dan nog „ruim binnen de maximale termijn van zes weken gezet”.

Teststraten Rotterdam

In de regio Rotterdam-Rijnmond blijven bijna alle testlocaties zondag en maandag dicht vanwege het verwachte winterse weer. Alleen de XL-locaties bij Ahoy en Rotterdam The Hague Airport blijven open. Het vliegveld van Rotterdam is vooralsnog de enige vaccinatielocatie in de regio. Die inentingen gaan gewoon door.



