Rijksoverheid komt met advies voor sneeuwpret: ‘Alleen sneeuwballen gooien met eigen huishouden’

De Rijksoverheid heeft vanwege het verwachte winterweer nieuwe richtlijnen opgesteld voor alle fans van de sneeuw. „Want ook bij het genieten van een pak sneeuw of een mooie laag ijs, blijft de oproep om zo min mogelijk mensen te ontmoeten”, valt er te lezen op de website.

De weerstations voorspellen het al dagen: een historisch dik pak sneeuw. Dit weekend krijgt Nederland te maken met bijzonder winterweer en dat gaat traditiegetrouw gepaard met een hoop sneeuwpret. Maar vanwege de coronacrisis heeft de Rijksoverheid dat liever niet. Met de huidige regels is het namelijk niet de bedoeling om met meer dan één persoon, tenzij het mensen uit je eigen huishouden betreft, naar buiten te gaan. „Dat betekent dat sneeuwballen gooien met het eigen huishouden mag. Schaatsen mag, met één vriend of vriendin, dus in een groepje van twee mensen.”

17 jaar

Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel samen in de sneeuw spelen of schaatsen en hoeven ook geen afstand te houden. Maar als het te druk wordt op bepaalde plekken, wordt er geadviseerd om weg te gaan. „Als het echt te druk wordt, kan de burgemeester maatregelen nemen”, zo stelt de overheid. Koek en zopie mag wel, maar alleen afhalen is toegestaan. Verder moet er overal 1,5 meter afstand gehouden worden met mensen die niet tot het eigen huishouden behoren.

Ondanks alle maatregelen moeten we vooral vooral genieten van het schaatsen op natuurijs en de sneeuw, vindt premier Mark Rutte. Wel gaf hij er gistermiddag een opvallende waarschuwing bij na de wekelijkse ministerraad. „Val niet en doe voorzichtig. Ziekenhuizen zitten niet te wachten op botbreuken.”

Code rood

Vanavond is de eerste sneeuwval voorspelt. De meeste sneeuw zal morgen in het oosten van het land vallen. Het KNMI heeft voor het hele land code rood afgegeven in verband met het slechte zicht, de snijdende kou en kans op sneeuwduinen. Door een stevige oostenwind is er sprake van een sneeuwjacht, waardoor het sneeuwduinen kunnen ontstaan die gevaarlijke situaties kunnen opleveren.