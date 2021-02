Sekswerkers gaan met peepshow op wielen naar Den Haag: ‘Eisen gelijke behandeling’

Kappers, nagelstylisten en schoonheidsspecialisten zijn blij: vanaf 3 maart mogen zij weer aan het werk. Vrijwel alle contactberoepen, zei Rutte, behálve sekswerkers. Zij vallen wederom buiten de boot. En daar zijn ze allesbehalve blij mee. Daarom gaan ze op 2 maart actievoeren in Den Haag, om te vragen om gelijke behandeling.

Wederom behandelt het kabinet hen anders dan andere contactberoepen. En dat terwijl veel sekswerkers geen aanspraak (hebben) kunnen doen op financiële steun. Dus, dachten ze, we maken een peepshow op wielen en gaan naar Den Haag. In hun eigen woorden protesteren ze dan tegen de discriminatie van sekswerkers tijdens de coronacrisis. Eén ding is zeker: aandacht trekt het sowieso.



En nog ff over die sekswerkers. Die hebben over het algemeen slechts een paar klanten per dag. Een kapper knipt er hoeveel? Helemaal nu…… Dat SW een groter risico zijn is echt onzin. Maar ja, politiek niet interessant. — Schemerwoude 🚲 (@Schemerwoude) February 24, 2021

Dat zelfs masseurs, die ook erg dichtbij hun cliënten zijn tijdens het werk, weer aan de slag mogen „valt niet meer goed te praten”, vindt sekswerker en activist Moira Mona.

„Sekswerkers zijn professionals en hebben zich altijd al beschermd tegen virussen en bacteriën. We hielden ons al aan hygiëneprotocollen voordat corona überhaupt bestond. Er valt niet redelijk te onderbouwen waarom we nu alweer anders behandeld worden.”

Geen financiële steun voor sekswerkers

Al bijna een heel jaar zitten veel sekswerkers zonder inkomsten. Ook hebben zij geen toegang tot financiële steun. Dat komt omdat sekswerkers die met de zogenaamde opting-in regeling werken, belastingen betalen via de exploitant. Zij zijn dan geen volledige zzp-ers, maar ook geen werknemers. Daardoor vallen ze buiten de boot voor alle regelingen voor noodsteun. Wat het meest pijn doet: voor sekswerkers was (en is) het het langst verboden om te werken. Geen werk én geen financiële steun maakt het erg lastig om rond te komen.

„Deze discussie hebben we de vorige keer ook al gevoerd en begint nu wel erg vermoeiend te worden”, zegt Moira. „Het is gewoon belachelijk dat we niet dezelfde rechten hebben als andere werkenden en niet hetzelfde behandeld worden als andere contactberoepen terwijl daar geen enkele reden voor gegeven wordt.”



Zie @PolitiekBIJ1 zich weer uitspreken voor sekswerkers, maar hoe zit het met partijen als @groenlinks, @D66, @SP en @Pvda? Zij zitten al in de 2de Kamer. Waar zijn de debatten waar zij de discriminatie van deze beroepsgroep benoemen? Waar zijn de moties voor compensatie? — Lisette (@LisetM) February 25, 2021

Sekswerkers zullen zich op 2 maart verzamelen op de Hofplaats in Den Haag om tussen 15.00 en 18.00 uur te protesteren tegen de beslissing van het kabinet om sekswerk als enige contactberoep uit te sluiten. Ook protesteren ze tegen het uitblijven van adequate financiële steun.