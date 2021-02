Beter afzwemmen in een zeecontainer dan helemaal geen zwemles

Zwemschool Swimmin’ vindt dat zwemles voor kinderen in de baden zo wordt gemist, dat een opmerkelijk alternatief is bedacht. Afzwemmen is vanaf morgen weer mogelijk: in een omgebouwde zeecontainer.

De Zuid-Hollandse zwemschool Swimmin’ doet dat in Heinenoord. Het bedrijf verzorgt zwemonderwijs in de regio Rotterdam Rijnmond op vier locaties. Voor de uitbraak van het corona-virus en de daaraan gekoppelde maatregelen werd er iedere week zwemles gegeven aan zo’n duizend kinderen. Zwemles is hard nodig, vindt Swimmin’ eigenaar Tom van Nieuwamerongen. Met de zeecontainer hoopt hij een dreigend probleem voor te zijn. „Beter zwemles in de kou, dan de veiligheid op de tocht.”

Mag zwemles in een zeecontainer wel?

Begeeft Van Nieuwamerongen zich niet in een grijs of zelfs verboden gebied? Metro trof gistermiddag bij de vraag een blije zwemschoolbaas aan de telefoon. „Ik hang echt net de gemeente op. Eerst was het een grijs gebied moet ik toegeven, maar de wethouder heeft zojuist toestemming voor het zwemmen in de container gegeven. Hij komt zelfs naar de grote coronaproof-test en daarbij het eerste zwemdiploma uitreiken.”

De test is vandaag. Van Nieuwamerongen en zijn mensen hebben een drive-in georganiseerd. Ouders en eventueel broertjes of zusjes leveren kinderen die mogen afzwemmen per auto af. Het kind moet thuis omgekleed en mag zich melden in een badjas. Ouders blijven in hun voertuig zitten. Ook de diploma-uitreiking zelf volgen zij vanachter hun autoruit. „En dan hup, met natte haren terug de wagen in.”

Hoe de zeecontainer tot stand kwam, zie je hier.

Eerst alleen maar afzwemmen in de zeecontainer

„Spetterend nieuws”, noemde zwemschool Swimmin’ het zelf, toen kinderen en hun ouders voor het afzwemmen uitnodigde. En ook: „Swimmin’ wordt tijdelijk Swimmout.” Want afzwemmen, daar gaat het voorlopig om. Van Nieuwamerongen: „We hadden zeshonderd kindjes die allemaal al een proefexamen hadden gedaan voordat de zwembaden door corona werden gesloten. Zij komen als eerste en dat beurt en dat gaat dus wel even duren. Ik ben hartstikke blij. Ik werd nogal moe van het bezig zijn met wat er allemaal niét kan. Nu is het glas weer half vol.”

Petje af voor de gemeente Hoekse Waard dat er voor de zeecontainer groen licht werd gegeven, vindt de man van de zwemschool. „Het is hier in Heinenoord meer dorps, daardoor is het blijkbaar gelukt. In grotere gemeenten heb ik wat meer moeite om langs de balie te komen.” Meer dan tevreden is Van Nieuwamerongen dus. Die tevreden blik werd overigens vast gelegd in een animatie:

Zwemles goed voor veiligheid kind

Vanaf morgen wordt de heringerichte zeecontainer daadwerkelijk gebruikt voor het afzwemmen voor kinderen voor de zwemdiploma’s A, B en C. Van Nieuwamerongen: „Zo willen we de water- en zwemveiligheid van kinderen blijven ondersteunen. Door de voortdurende sluiting van (binnen)zwembaden was dat niet mogelijk.” Richard van den Berg komt de officiële opening verrichten. Hij is van Envoz, de organisatie achter internationaal erkende zwemdiploma’s. Van den Berg doet dat samen met Guus van IJperen, speler van het Nederlands waterpoloteam. Hij gaf zelf enkele jaren zwemles bij Swimmin’, maar is nu professioneel waterpoloër in Barcelona.

Aankomende vrijdag verrichten TeamNL waterpoloer Guus van IJperen / Envoz directeur Richard van den Berg de openingshandeling om 14.00 uur. Na maanden van knipperlicht-opening in verband met diverse Covid-19 maatregelen wil de zwemschool ruim voor het komende zomerseizoen weer continuïteit bieden voor de vele kinderen die nu noodgedwongen als vissen op het droge zijn.

Beter zwemles dan kinderen als vissen op het droge

Van Nieuwamerongen: „Kinderen waren noodgedwongen als vissen op het droge. Maar water is in Nederland overal. Het is belangrijk om onze kinderen veilig op te laten groeien met water en ze in staat te stellen om veilig met en van water te genieten.” Met de zomerperiode in aantocht merkte de ondernemer op dat het in sneltreinvaart achteruitgaat met de vaardigheden die nodig zijn om veilig met water om te kunnen gaan. Het steekt de zwemschooleigenaar dat zwemles nog altijd verboden was. „De basisscholen zijn weer open, alle sporten voor (jonge) kinderen zijn toegestaan en buitenzwembaden zijn weer open voor volwassen zwemmers. Contactberoepen als de kapper en de nagelsalon gaan volgende week weer open. Zwemscholen mogen nog steeds niets. Ik kan niet lijdzaam toezien hoe de zwemveiligheid van een hele generatie kinderen beschadigd wordt door alle beperkende maatregelen rondom het (binnen)zwemmen.”

Verbonden aan een goed doel

Swimmin’ is niet alleen goed bezig met de zeecontainer voor de zwemles van kinderen. Van Nieuwamerongen heeft een goed doel: „Als zweminstructeur heb ik voor mezelf altijd een duidelijke visie gehad. Kinderen spelenderwijs wegwijs te maken in de basis van het zwemmen is daarbij een van de belangrijkste grondleggers. Mijn ervaringen in onder andere Spanje, Nieuw-Zeeland, Brazilië en Saudi-Arabië hebben geleid tot de oprichting van de Swimmin’ Foundation Bangladesh.” De Foundation heeft als doelstelling om sterfte door verdrinking in het waterrijke Bangladesh terug te dringen. In 2018 stierven er meer dan 17.000 kinderen door verdrinking.