Weer persconferentie Rutte en De Jonge, nu voor de jeugd

Opnieuw een persconferentie over corona van Mark Rutte en Hugo de Jonge vanavond. Het wordt alleen anders dan anders. Deze keer is hij speciaal voor jongeren in het NOS Jeugdjournaal.

Hoe houden premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge rekening met het leven van anderhalf miljoen kinderen? De meeste coronamaatregelen hebben te maken met volwassenen, om ervoor te zorgen dat er genoeg ruimte blijft in de ziekenhuizen. Is bij het nemen van alle maatregelen wel genoeg aan kinderen gedacht?



Persconferentie live in het Jeugdjournaal

Dat zijn vragen die Rutte en De Jonge vanavond live kunnen beantwoorden in een speciale aflevering van het NOS Jeugdjournaal. Het is voor de bewindslieden de eerste persconferentie over corona voor kinderen. Dat gebeurt onder leiding van presentatoren Joris Marseille en Milou Stoop. De persconferentie wordt gehouden in de bekende zaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die kennen we van alle andere corona-persconferenties. Een gebarentolk is aanwezig. Ongetwijfeld zal ook het actuele nieuws over de avondklok aan bod komen.

Acht kinderen bij de persconferentie

Net als bij de reguliere persconferenties, doen Rutte en De Jonge eerst hun verhaal. Daarna is er tijd voor het beantwoorden van vragen. Kinderen uit het hele land hebben die vragen ingestuurd. Acht kinderen zijn in de perszaal aanwezig om hun eigen vraag te stellen. Gaat de eindtoets van groep 8 door? Wanneer kunnen ze weer sportwedstrijden spelen? Ook willen de jonge vragenstellers weten hoe de bewindslieden deze pandemie zelf volhouden.

Het NOS Jeugdjournaal besteedt veel aandacht aan corona. Zo worden op het YouTube-kanaal van het nieuwsprogramma bijvoorbeeld uitlegvideo’s over het coronavirus geplaatst.

Veel vragen en waar allemaal te zien?

Het Jeugdjournaal heeft al veel vragen voor de persconferentie binnen gekregen. „Kinderen geven aan dat ze benieuwd zijn hoe er in de besluiten rekening wordt gehouden met kinderen. Ze vragen ook wanneer ze weer een kinderfeestje kunnen geven bijvoorbeeld”, aldus een woordvoerder van de NOS. „Het zijn veel vragen die betrekking hebben op hun eigen leven. Wanneer ze weer sportwedstrijden kunnen spelen, of wanneer ze echt weer normaal naar school kunnen.”

De NOS Jeugdjournaal Corona Kinderpersconferentie is vanavond van 18.45 tot 19.20 uur te zien op NPO 3. Ook is hij online live te volgen op het het YouTube-kanaal van het Jeugdjournaal. De link van de online-uitzending vind je hier.